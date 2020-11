Frode Kippe (42) gjør comeback for Lillestrøm: – Ikke lagt på seg et gram

LILLESTRØM (VG) Skadeproblemer i forsvaret gjør at Lillestrøm har valgt å registrere Frode Kippe (42) til spill for høstens opprykkskamp.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I GANG: Frode Kippe med treningstøy og fotballsko på dagens LSK-trening. Foto: Øyvind Herrebrøden, VG

Det var Romerikes Blad som omtalte nyheten først.

– Vi har noen akutte skadeutfordringer i forsvarsleddet. Da velger vi å bruke den muligheten vi hele tiden har visst at vi har i bakhånd, sier Simon Mesfin til VG.

Etter 20 sesonger i Lillestrøm annonserte Frode Kippe at han ga avsluttet spillerkarrieren forrige sesong.

– Jeg skal bidra det jeg kan de siste månedene. De ønsker at jeg skal bidra i tilfelle det skjer noe, sier Kippe i en pressevideo.

Det ble til slutt 441 kamper i Eliteserien for Frode Kippe, som fikk oppleve at klubben rykket ned i hans hittil siste sesong som spiller.

Nå kan han få være med på å ta klubben opp igjen. Lillestrøm er fire poeng bak ligaleder Tromsø etter å ha slått dem 3–0 sist:

Gultrøyene ligger på opprykksplass – med ett poeng ned til Sogndal og fem poeng ned til Ranheim med én kamp til gode.

Kippe har etter spillerkarrieren jobbet som spillerutvikler. 42-åringen blir delvis permittert den neste måneden.

– Han har holdt formen veldig godt ved like. Han har ikke lagt på seg et gram foreløpig, så det er ingen tvil om at han er i god forfatning, sier Mesfin.

Frode Kippe spilte nylig treningskamp for LSK-reservene mot HamKam 2. Da holdt gultrøyene nullen.

– Jeg har ikke noe ønske om det egentlig. Jeg håper vi skal stå bra med den troppen vi har nå, men det er i tilfelle vi får mye skader, sier Kippe til VG.

Han sier de vil være forberedt på «worst case»-scenario.

Se intervju med 42-åringen her: