Dette er overgangsgrepet som skal sikre RBK-plass i Champions League

RBK Kvinner er i dialog med en forsvarsspiller som kan bli klubbens fjerde fulltidsprofesjonelle spiller.

Lisa-Marie Karlseng Utland (til høyre) ble hentet hjem fra engelske Reading i fjor, og ble en av RBK Kvinners to første fulltidsproffer. Nå jaktes det en forsvarsspiller på Lade. Foto: Håvard Haugseth Jensen (foto) / Adresseavisen

Publisert: Nå nettopp

- Vi har mange på listen som vi ser kan være en mulighet, men akkurat nå snakker vi med én konkret spiller vi har gått i dialog med. Så får vi se om det lykkes, sier trener Steinar Lein til Adresseavisen.

Utviklingen har gått i en rasende fart etter at Trondheims-Ørn ble RBK Kvinner foran fjorårssesongen. I fjor sommer signerte klubben sine to første helprofesjonelle spillere i historien, da Lisa-Marie Karlseng Utland (Reading) og Kristine Minde (Wolfsburg) ble hentet til Trondheim.

– Skal forsterke oss

I vinter ble RBK-kaptein Mali Lilleås Næss belønnet med en ny avtale som plasserte henne i samme kategori som de to andre.

Og nå kan nummer fire være på vei.

Grunn: Den forestående Champions League-kvaliken til sommeren.

- Vi skal forsterke oss før kvaliken. Der skal vi videre, sier styreleder Ørjan Engen.

- Skal?

- Vi har tenkt å gjøre det vi kan. Det er så gøy å være med i Champions League. Det er der vi vil være, sier han.

Allsidig forsvarsspiller

Øverst på ønskelisten står altså en forsvarsspiller. Fortrinnsvis i «Kristine Minde»-kategorien, som styrelederen bekrefter er en av mulighetene.

Hun var etablert landslagsspiller da Rosenborg hentet henne fra tysk fotball.

Steinar Lein ønsker å forsterke forsvarsleddet. Foto: Richard Sagen

- Vi er på jakt etter en som har mulighet til å spille i alle posisjoner i bakre firer, både som back og som stopper. Vi er litt få på stopperplass, og litt av grunnen er at vi har hatt litt trøbbel med en del spillere i oppkjøringen. Nå ser det bra ut, men vi ønsker å forsterke så det er nok kvalitet i bakre firer, sier trener Lein.

Den beskrivelsen passer godt til Reading-proff Kristine Leine. Landslagsspilleren er på utgående kontrakt med klubben Lisa-Marie Karlseng Utland forlot til fordel for RBK Kvinner i fjor.

Kristine Leine er på utgående kontrakt i Reading. - En spiller som er i den kategorien vi ønsker, sier RBK-treneren. Foto: NTB SCANPIX/ANDREW COULDRIDGE / X03808/

– Det er en spiller som er i den kategorien vi ønsker. Vi ser at det er mange norske spillere som er i England som synes det er tøft. Ikke bare fotballmessig, men koronaperioden som sådan. Det er flere som er ute og spiller i England som vi vurderer, og der vi ser om det er muligheter, sier RBK-treneren, og bekrefter samtidig at det er i forsvarsleddet klubben prioriterer å bruke penger på en heltidsproff.

– Er Leine en av dem dere vurderer?

– Jaaaa, vi er jo der at vi sjekker ut, og det er klart at hun er en av dem vi sjekker og prøver å finne ut om skal hjem, og hvordan hun har det, sier han.

I et intervju med Sunnmørsposten for en uke siden, sa Leine at hun har flere alternativ.

– Jeg kan få ny kontrakt i Reading, og så har jeg andre muligheter utenom det. Men jeg har ikke bestemt meg for hva det blir. Kontrakten går uansett ut først i juni, og det er det jeg forholder meg til nå, sa hun.

– Leine er en meget solid spiller som har gjort sakene sine bra i England. Da er det naturlig at hun står på listen til flere toppklubber i Norge og utlandet. Rosenborg er en klubb på øverste hylle. Så gjenstår det å se om det blir RBK, andre toppklubber i Norge eller to nye år i England, sier Leines agent Sam Karami til Adresseavisen.

I tillegg vil RBK være på jakt etter en offensiv spiller, gjerne en kantspiller.

- Vi er litt få der også, sier Lein.

Trekningen i Champions League-kvaliken finner sted i juni. Selve kvalifiseringen starter i august.

Bedre enn i fjor

Etter en lang oppkjøring, ser RBK-kvinnene endelig ut til å komme i gang med treningskamper. Lørdag ligger det an til et oppgjør mot førstedivisjonslaget Kil/Hemne.

- Hvor gode er dere nå?

- Det lurer vi også på. Vi har trent veldig godt, og har kunnet gjøre det hele veien. Spillerne har vært ekstremt dyktige til å holde motivasjonen oppe. De savner å spille kamper, sier Lein.

Frem til nå har laget holdt det i gang med internkamper.

- De har en verdi, men vi kan ikke holde på med det hele året heller. Sammenlignet med i fjor på samme tid, føler jeg vi ligger et godt stykke foran. Det blir bare en følelse, men jeg synes vi har gode treninger og holder bra kvalitet. Jeg håper å få spilt til helgen, slik at vi får målt oss litt, sier han.