Fagermo mener Vålerenga har forbedret seg på et helt avgjørende punkt: – Ingen unnskyldninger nå

Dag-Eilev Fagermo går inn i sin andre sesong som Vålerenga-trener. Han føler at laget nå er nærmere den fysiske formen han ønsker å se. Samtidig finnes det forbedringspotensial.

Dag-Eilev Fagermo føler at VIF er der de skal være før seriestart. Bildet ble tatt i fjor sommer. Foto: Siri Øverland Eriksen

Pål Strande Gamlemoen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kort om saken:

Dag-Eilev Fagermo ledet VIF til en tredjeplass i sin første sesong med laget

Han tviler på at laget tar gull, men er fornøyd med utviklingen

Serieåpner mot Rosenborg 9. mai

– Vi setter oss litt lenger bort. Der er det sol.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo vet hvordan han vil ha det, både på og utenfor banen. Da han setter seg på et av Intility Arenas mange blå seter for å snakke med Aftenposten, er det fortsatt noen uker igjen til seriestart.

Han begynner nå å se en spillergruppe som er mer kapabel til å spille fotballen han ønsker å se.

– Ja, det er ingen unnskyldninger der nå. Fysisk er vi veldig bra. Det er det som er styrken vår: at vi trener bra, men kontinuerlig. Vi har ikke folk som trener hardt i 14 dager og deretter er ute én uke, sier Fagermo.

– Har løftet oss

Intensitet har vært et nøkkelord så å si hele Fagermos trenerkarriere. Hans lag skal ha høyt tempo fremover på banen og presse motstanderne tidlig. Det betyr også at spillerne må orke løpingen det medfører.

Nå starter snart hans andre sesong som VIF-trener. I fjor ble oppkjøringen vanskelig. Fagermo begynte ikke i jobben før 1. februar. Deretter sørget pandemi og permitteringer for at en lang forsesong ble oppstykket.

Likevel endte laget på tredjeplass, noe som var lagets beste sluttplassering siden annenplassen i 2010. Noe må jo ha fungert. Selv sier Fagermo at laget økte intensiteten i kampene med 30 prosent sammenlignet med året før han kom.

– Det er mye, men vi var fortsatt et stykke bak fysisk der vi var da jeg var i Odd, sier VIF-treneren.

Han føler at laget tok steg på den fysiske biten i løpet av sesongen. Siden er også flere spillere forsvunnet ut portene på Valle.

– Nå har vi en gruppe med yngre spillere som tåler mer. Da har vi trent tøffere og løftet oss veldig.

Dag-Eilev Fagermo under en treningsøkt i februar. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ungt lag

Med avskjedene til rutinerte spillere som Bård Finne og Matthías Vilhjálmsson hviler enda mer ansvar på en ung spillertropp før årets sesong. Det bekymrer ikke treneren, for VIFs filosofi er å satse på ungdommen.

– Men det er sannsynligvis ikke godt nok til gull. Vi har imidlertid ikke satt oss noen målsetting ennå. Vi burde nok hatt litt mer erfaring i form av to-tre rutinerte spillere for å ha sterkere dekning, men vi kommer gradvis nærmere å bli best, sier Fagermo.

Med det siste sikter han til at ungguttene stadig forbedrer seg. Han trekker frem fjorårets stjerneskudd Osame Sahraoui (19) og talentet Odin Thiago Holm (18) som spillere som kan markere seg ytterligere i 2021.

Osame Sahraoui var fjorårets store åpenbaring for Vålerenga. Foto: Annika Byrde

Tre signeringer som kan bli avgjørende

For øyeblikket er ving Amor Layouni (tidligere Bodø/Glimt), spiss Henrik Udahl (toppscorer i 1. divisjon med Åsane i fjor) og Tobias Christensen (hentet fra Molde) de eneste virkelige nysigneringene. Håpet er at de skal bidra på et annet område Fagermo mener VIF har forbedringspotensial: foran mål.

51 mål i fjor var nest færrest av topp syv-lagene i Eliteserien.

Fakta Dag-Eilev Fagermo Født 28. januar 1967 Begynner snart sin andre eliteseriesesong som Vålerenga-trener. I fjor ble det bronse. Har tidligere trent Skarphedin, Pors Grenland, Notodden, Strømsgodset og Odd. Sistnevnte tok han til flere pallplasser i Eliteserien i løpet av en 12 år lang periode. Har etter praten med Aftenposten ledet VIF til seier i to treningskamper, mot Sarpsborg 08 og Jerv. På onsdag venter Raufoss i den nest siste oppkjøringskampen som gjenstår før seriestart mot Rosenborg 9. mai. Les mer

Treneren mener laget nå har målfarlige spillere i alle posisjoner. Han trekker frem de tre nysigneringene, i tillegg til Sahraoui, toppscorer Vidar Örn Kjartansson, ving Aron Dønnum og midtbanemann Henrik Bjørdal som spillere som forventes å bidra i målprotokollen.

Om samtlige lykkes med det, kan det bli enda morsommere å være VIF-supporter i år enn i fjor.

– Guttene har vært fantastiske siden jeg kom. Det er en gruppe som er veldig treningsvillig og sulten på å bli god.