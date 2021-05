Ligaen er kanskje dårlig. Men det er fortsatt vår liga.

OM FOTBALL: Seriestarten er rett rundt hjørnet. Det betyr et halvt år med klaging over hvor mye bedre alt var tidligere.

Bodø/Glimt feiret klubbens seriegull i desember, men har i vinter fått mye kritikk av andre klubber fordi de trente fem uker under spansk sol. Foto: MARIUS SIMENSEN, BILDBYRÅN

– Hvem er den største profilen i eliteserien?, spurte den ene i turfølget.

– Ehhhh ... pass, svarte den andre.

– Helland i Lillestrøm, kanskje?, fortsatte den ene.

– Nja, hva med Berg i Bodø/Glimt eller Kjartansson i Vålerenga?, kontret den andre.

De to turkameratene har fulgt norsk eliteseriefotball i jobbsammenheng i mer eller mindre 30 år, men slet virkelig med å sette opp en startoppstilling som består av profilerte eliteseriespillere.

Det vil si, de var ikke i nærheten av å klare det. Kun tre-fire spillere ville folk flest kjent igjen på Karl Johan.

– Det var lettere for 15 år siden. I hvert fall på 90-tallet, det var tider, konkluderte den andre.

Fakta Første kamper Søndag 9/5: Bodø/Glint-Tromsø, Odd-Sandefjord, Viking-Brann, Molde-Kristiansund (alle kl. 18), Vålerenga-Rosenborg (kl. 20) Onsdag 12. mai: Kristiansund-Bodø/Glimt (kl. 18), Brann-Vålerenga (kl. 20) Torsdag 13. mai: Tromsø-Molde (kl. 18), Rosenborg-Viking (kl. 20) Les mer

Gresset grønnere på Åråsen

Jo da, norsk fotball har hatt flere profiler tidligere.

De største navnene heter fortsatt Åge Hareide, Kåre Ingebrigtsen og Dag-Eilev Fagermo. Men de er trenere, ikke spillere.

Sånn kommer dagene til å gå også i 2021, slik de gjorde i fjor og året før det.

Vi finner hele tiden poenger nok til å snakke ned egen liga.

Det går for sakte, ballen spretter for fort, dommeren er ei ku, det er for mange kunstgressbaner, vi bør få VAR, vi bør ikke få VAR, reklameskiltene henger skeivt, det stinker i toalettkøa.

Gresset er grønnere på Lerkendal og på Åråsen, for de er snart de eneste med naturgress.

Hjelpeløse Branns gulldrømmer kommer til å havarere, igjen.

På Romerike vil fortsatt alle snakke om hvor god Tom Lund var, selv om halvparten av befolkningen ikke var født da han spilte.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kommer til å lange ut mot Moldes oljefond, men på høsten ringer han selv investor Tor Olav Trøim for å få penger til å utvikle en 10-millionerkronersspiss i jakten på seriegull.

Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga er spådd en sesong i toppen av tabellen. Foto: MARIUS SIMENSEN, BILDBYRÅN

Arven etter Eggen

Eurosports tikkende ekspertbombe Joacim Jonsson kommer til å hudflette klubbledere, uten å nevne at han selv var sportssjef da Fredrikstads fall startet.

Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen vil fortsatt plage dommerne på Twitter, og han sender advokatkompis John Christian Elden etter dem som er uenige. Sue me if you can!

Rosenborg-leder Ivar Koteng kommer til å sende en «vi-må-møtes-SMS» til trener Åge Hareide i slutten av juli. Åge er likevel ikke riktig mann, de må tilbake til røttene, til arven etter Eggen. Men læll!

Molde kommer til å vinne seriegull i desember, men i sosiale medier er det ingen hyllest, der er romsdalinger fortsatt kun ufyselige.

Om regjerende mester Bodø/Glimt også i år havner i toppstriden, finnes det sikkert en misunnelig klubbleder som peker på fordelen nordlendingene fikk ved deres fem ukers fullt lovlige treningsopphold under spansk sol.

Det vil bli snakket mye om tempo og intensitet, om hvor bra alt er i Premier League, La Liga, Bundesliga.

Og om hvor lavt nivå det er i Norges øverste liga. Sukk!

Ligaen er kanskje dårlig. Men selv om det høres ut som en klisjé, er det fortsatt vår liga. Og det er faktisk noe vidunderlig vakkert over det.

Hva skulle vi ellers snakket om hver mandag dersom vi ikke hadde noen liga?

Og det er faktisk en del som velger norsk fotball foran de større internasjonale ligaene, men de er ikke like synlige når hipstere og andre kverulanter driver sin utmattende hvem-roper-høyest-konkurranse i sosiale medier.

Rosenborg-trener Åge Hareide og klubbens styreleder Ivar Koteng under en treningskamp i vinter. Foto: Ole Martin Wold

16 sosiale møtesteder

Rekk opp hånden om du bor i Bergen, Mjøndalen, Oslo, Bodø, Trondheim, Sandefjord, Drammen, Molde, Sarpsborg, Tromsø, Skien, Stavanger, Kristiansund, Lillestrøm, Bærum eller Haugesund, og finner et sosial møtested som favner flere enn den lokale eliteseriearenaen.

Ligaen er kanskje ikke sååå dårlig, heller. Det er faktisk denne ligaen som har sendt Erling Braut Haaland ut til fotballens øverste stjernehimmel, Jens Petter Hauge til Milan og Martin Ødegaard til Real Madrid og Arsenal.

Det er denne ligaen som la grunnlaget for at Molde avanserte i Europa League og sendte en Bundesliga-klubb ut i utslagsrundene.

Ellers?

Takk som spør, dette er eliteseriestart nummer 30 og jeg sliter fortsatt med å sette opp et lag av profiler. Vi har alle vårt.

Men lover å tenke varmere om verdens beste eliteserie.

Og kanskje 2021 vil motbevise at alt var så mye bedre før. Da skal vi nok finne både et A-lag og B-lag av profiler.