Hegerberg på spørsmål om landslaget: – Zlatan kom tilbake som 39-åring. I'll leave it with that

I en fersk podkast med den svenske journalisten Olof Lundh forteller Ada Hegerberg om skademarerittet. Hun svarer også på spørsmål om hun savner landslaget.

OPPTRENING: Ada Hegerberg her fra en opptreningsøkt etter korsbåndsskaden hun pådro seg i januar 2020. Bildet er tatt i Poznan juni samme år. Foto: Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Zlatan kom tilbake som 39-åring. I'll leave it with that, ler Hegerberg og ønsker ikke å utdype særlig mye mer om den saken.

Lyon-spissen legger imidlertid til at hun savner å spille for det norske landslaget. Dette sier hun i podkasten «Lundh». Det er en podkast med den svenske journalisten Olof Lundh for Fotbollskanalen.

I praten kommer de også inn på skadeoppholdet til den norske superspissen. 25-åringen er ikke mild i beskrivelsen om hvordan tiden som skadet fotballspiller har vært.

– Det har mildt sagt vært et helvete. Det har vært oppturer og nedturer, og det har utvilsomt vært det tyngste året i min fotballkarriere. Samtidig er jeg 25 år med en kropp og en helse er i bra stand. Vi tok beslutningen om at det skulle ta sin tid. Det gikk ikke helt etter planen, og da er viktig å bruke tid, så satser vi på at jeg er tilbake på topp til sommeren igjen, sier hun.

Her var Hegerberg på sin første «løpetur» etter kneskaden hun pådro seg i januar i fjor.

Hun forteller at skaden som nå holder henne ute er knyttet til operasjonen hun tok i august i fjor. Hun opererte da for et tretthetsbrudd i leggen. Dette var et brudd fra våren 2019 som hun slet med siden. I tillegg opererte hun en korsbåndsskade i januar i fjor, men det skal ikke være dette som nå holder henne ut av spill.

– Jeg er ikke urolig for fremtiden. Jeg vet at kroppen fungerer godt og jeg har mange år til å gjøre det jeg vil i karrieren på et høyt nivå. Men det har vært en ny erfaring. Det blir mer enn et år uten fotball, og det er slitsomt, sier spilleren som i ulike prisutdelinger i 2018 og 2019 ble kåret til verdens beste fotballspiller.

Les også Hegerberg mister resten av sesongen

Hun er innstilt på at hun skal komme tilbake som en annen fotballspiller enn hun var før skaden, men at det skal være i den positive retningen. Hun forteller at hun følger en god plan og har klare målsettinger om hvordan ting skal se ut fremover.

I den lange skadeperioden har hun også fått tid til å gjøre litt andre ting enn hun vanligvis har fått tid til å gjøre.

– Jeg har lest mye. Og selv om det har vært covid-tider, har jeg vært mye med mannen min (Thomas Rogne, fotballspiller for det polske topplaget Lech Poznan). Vi bor fra hverandre, men vi har faktisk fått en del tid sammen. Det får vi ikke ellers når det er sesong. Jeg har imidlertid ikke sett familien min siden det er litt crazy tilstander i Norge knyttet til viruset. Det satser jeg på å gjøre i sommer.