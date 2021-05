DIREKTE: Haaland spiller om tysk cupgull

Og en drømmestart for Dortmund!

Mål for Borussia Dortmund!

Småfarlig fra RB Leipzig. Skudd fra både Olmo og Sørloth. Begge forsøkene blir blokkert. Deretter kliner Sabitzer til - over.

Emre Can smeller til med en knallhard takling på Haidara etter bare noen sekunder.

Das Lied der Deutchen, Tysklands nasjonalsang, har runget over den (dessverre) folketomme stadionen i Berlin. Da er vi klare for match.

Blir spennende å se hvilken form Haaland er i i dag. Han har vært ute av spill i to uker med en skade i låret. Han var tilbake på trening tidligere denne uken.

