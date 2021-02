Solskjær: – Regner med Haaland husker da vi satt på Lubbenes

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (47) minner Erling Braut Haaland (20) på en samtale de to hadde før ungguttens karriere tok av – etter å ha fått spørsmål om han tror han kan lokke gamleeleven til den engelske storklubben.

GODT FORHOLD: Ole Gunnar Solskjær var Molde-sjef da Erling Braut Haalands karriere skjøt fart. Her etter Europa League-kvalifisering mot Hibernian i august 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Borussia Dortmunds norske stjerneangriper skvises inn som et siste spørsmål under VGs intervju med Solskjær fredag. Og selv om Manchester United passer seg for å kaste bensin på bålet når det gjelder rykter om mulige storsigneringer, leverer ikke klubbens norske manager noe kort svar på følgende spørsmål:

– Føler du at Manchester United nå kan kjempe om Haalands signatur på linje med Real Madrid, Barcelona, Juventus og Manchester City, og har dere et fortrinn fordi du er deg og dere har det forholdet dere har?

Solskjær ler.

– Det er klart at …

– Erling kommer til å ha en fantastisk karriere. Jeg følger Erling. Det har jeg alltid sagt. Var det 18 måneder vi hadde sammen eller noe sånt? Nesten to år, kanskje. En fantastisk tid. Han kommer helt sikkert til å ha en helt super karriere både for Norge og klubben sin. Han gjør det utrolig bra for Dortmund, så får vi se hvor han ender opp hen. Som nordmann og en som har jobbet med ham, er det selvfølgelig artig at han gjør det så bra, innleder Solskjær.

Han var Molde-sjef sommeren 2018, da Haaland for alvor havnet på radaren til Europas største klubber.

Før 1. juli 2018 sto den daværende 17-åringen med beskjedne to mål på 12 kamper i Eliteserien. De fire siste kampene hadde han enten startet på benken eller vært vraket fra kamptroppen. Så, dagen før en bortekamp mot Brann, tok Solskjær en prat med ham.

– Jeg regner med at Erling husker da vi satt på Lubbenes (Moldes treningsfelt) dagen før Brann-kampen. Det følte jeg var en viktig dag både for Molde, for ham og for vårt forhold, sier Solskjær med et lurt smil.

Resten er historie. Haaland scoret fire mål på Brann stadion før det var gått 21 minutter. Etter to mål på de 12 første seriekampene, leverte han 10 mål og fire målgivende pasninger på de 13 siste.

Så ble han RB Salzburg-spiller, så gjorde han Champions League til sin lekegrind, så prøvde Solskjær å hente ham til Manchester United, men Haaland valgte Borussia Dortmund.

Valget kan sies å ha vært en suksess: 38 mål og ni målgivende pasninger er fasiten etter 40 kamper for klubben.

Ifølge fotballobservatoriet CIES er Haaland nå verdens nest mest verdifulle spiller: 152 millioner euro (1,56 milliarder kroner) – kun slått av Manchester Uniteds Marcus Rashford.

– Vi kommer til å gjøre det vi kan for å bli et bedre lag, så kommer han til å gjøre det han kan for å bli en bedre spiller. Hvor han ender opp? Jeg har ikke lyst til å si noe annet enn det, at jeg ønsker ham alt godt. Hvilket valg han tar, får være opp til ham, svarer Solskjær på spørsmål om en eventuell Haaland-overgang til Manchester United.

– Du har i hvert fall vist at du kan trykke på de rette knappene, for det var etter den praten deres at det tok av …

– Han hadde en veldig dårlig periode før det. Det husker han sikkert selv. Det er kjempeartig å følge med ham. Han kommer til å ha en lang, lang, lang karriere som kommer til å overgå det meste av hva norske fotballspillere har opplevd, sier Solskjær.