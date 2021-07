Zlatko Tripic: - Vi må begynne å score det første målet selv

Zlatko Tripic var fornøyd med sitt eget frispark og mål, men var likevel irritert over at Viking nok en gang kom bakpå med et fillemål.

Zlatko Tripic scoret utligningsmålet, men ergret seg over at laget nok en gang slapp inn et fillemål. Foto: Carina Johansen

VIKING - STRØMSGODSET 1–1

SR-BANK ARENA: – Vi må begynne å score det første målet selv, sier Zlatko Tripic etter kampen.

– Nok en gang ble en kamp preget av at vi måtte jage en scoring etter at motstanderen har scoret et fillemål. Det er ikke få mål vi har sluppet inn på dødballer denne sesongen. Og det er ikke til å legge skjul på motstanderen får massevis av energi av å score tidlige på oss, understreker han.

Han startet på høyrekanten og var tidvis anonym lenge i oppgjøret mot Strømsgodset. Utover i den første omgangen byttet han side og fikk komme mer inn i sin ønskeposisjon på venstresiden. Der kom han også definitivt mer til sin rett.

– Jeg følte også at samarbeidet med Shayne Pattynama fungerte veldig godt på venstresiden, og vi kom etter hvert fram med mange innlegg fra den siden, mener Tripic.

– Herlig med utligning, men det var ikke nok

Zlatko Tripic innrømmer at frisparkmålet hans var av solid kaliber, selv om han gjerne skulle sett at Viking hadde klart å få med seg vinnermålet også etter den formidable sluttspurten laget vartet opp med.

– Jeg traff veldig god med mitt frispark, og det er jeg veldig godt fornøyd med. Herlig med utligning, men det var ikke nok til å vinne denne kampen, sier han.

– Det er ingen tvil om at vi også ble snytt for et straffespark da Runar Hove gikk i bakken inne i feltet. At dommeren faktisk valgte å blåse frispark mot han og ikke straffespark er rett og slett umulig å forstå, understreker Vikings målscorer.

Han synes faktisk det var skuffende å gå av banen med bare ett poeng fra kampen mot Strømsgodset.

– Sett på bakgrunn av den sterke andreomgangen vi leverte, så burde vi absolutt ruslet av banen med tre poeng, mener han.

– Vi kom sterkt tilbake

Viking-trener, Bjarte Lunde Aarsheim, var litt mellomfornøyd når han oppsummerte kampen.

– Det var litt for lite energi og trykk i det som foregikk ute på banen de første 45 minuttene. Kanskje ble spillerne litt for mye preget av det billige baklengsmålet. Det var ikke mye å skryte av det som ble vist i den første omgangen, forklarer han.

– Jeg synes imidlertid vi kom på banen med en helt annen guts etter pause, men samtidig slet vi med å skape det helt store målsjansene før mot slutten av oppgjøret.

Han var glad for å få med seg det ene poenget etter scoringen fra Zlatko Tripic. Men han legger ikke skjul på at Viking helt klart ble snytt for et straffespark da Runar Hove ble dratt ned i bakken på overtid.

– Jeg må si jeg ble forundret når det ble blåst frispark mot Runar Hove. I tillegg hadde vi et par andre giftige muligheter i de hektiske overtidsminuttene. Vi gjør to vidt forskjellige omganger, møter et meget kynisk Strømsgodset-lag og må i sum si at det var greit at vi i det miste fikk med oss et poeng fra denne kampen, oppsummerer Bjarte Lunde Aarsheim.