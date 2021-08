Tilbake som andrekeeper i RBK etter storspill: – Jeg kan ikke sitte for lenge på benken

Julian Faye Lund forlot HamKam med gode skussmål - og som serieleder. Nå innrømmer han at det er begrenset hvor lenge han kan være andrevalg i Rosenborg.

Julian Faye Lund signerte for Rosenborg allerede som 15-åring. Foto: Trond Reidar Teigen

Den 22 år gamle keeperen gikk til HamKam i mai og har levert svært bra under låneoppholdet som endte 1. august.

– Det blir litt skriverier når man gjør det godt, da er det naturlig at folk lurer på om man ikke har lyst til å fortsette. Men avtalen var at jeg skulle være der til 1. august og det var sånn det ble, sier Faye Lund til Adresseavisen.

Før han returnerte til Rosenborg 1. august fikk Oslo-gutten stå samtlige kamper for Kjetil Rekdals menn, som troner øverst på tabellen etter 13 runder i OBOS-ligaen.

Kan ikke sitte på benken for lenge

Faye Lund forteller at det ikke er noen hemmelighet at det i utgangspunktet er André Hansen som skal vokte bure for Rosenborg.

– Sånn har det vært i veldig lang tid her, og sånn kommer det nok til å være.

– Hvor lenge kan du sitte på benken i RBK?

– Det er ikke alt for lenge. Jeg føler at jeg er mer enn god nok til å spille fast i Eliteserien. Jeg kan ikke sitte her og vente på at det skal skje noe, heller. Jeg ønsker å spille og føler at jeg fortjener å spille, sier Faye Lund - og legger til:

– Nå som jeg er under kontrakt her gjelder det bare å gjøre det jeg kan for å overbevise om at jeg er god nok til å spille. Noe annet enn det får jeg ikke gjort noe med.

Julian Faye Lund var tilbake på feltet for RBK denne uka. Foto: Terje Svaan

Målvakten understreker at det er viktig for hans personlige utvikling at han får spille kamper på jevnlig basis.

– Jeg er i en fase i karrieren hvor jeg bør spille kamper. De gangene jeg har dratt på lån og spilt kamper så har jeg vist at det har gått veldig fint.

Hentet hjem som andrekeeper

Spilleren selv forteller at han fikk beskjed om at låneoppholdet ikke kom til å bli forlenget to-tre uke før før hans siste kamp i Hamar-klubben. Sportssjef Mikael Dorsin forklarte det slik like før Faye Lund ble hentet hjem:

– Vi ønsker å hente ham hjem fordi det forhåpentligvis blir mange kamper utover høsten, og da behøver vi å holde oppe kvaliteten og konkurransen på trening og match. Samt at vi har flere alternativer om noen skulle bli skadet, ytret Dorsin.

Faye Lund forteller om en fin tid i på lån i HamKam, og at det var en personlig seier for ham å avslutte på tabelltopp.

– Hadde du lyst til å fortsette i HamKam?

– Ja, altså... Det å spille kamper var mye av grunnen til at jeg dro dit. Men når de trenger meg her så må jeg respektere det, og jobbe på for å ta plassen.

– Du ytret ikke til RBK at du ønsket å bli i HamKam?

– Nei.

En jevn lånesoldat

Siden Oslo-gutten kom til Lerkendal har han vært på tre ulike låneopphold. Først til Levanger i 2017, Mjøndalen i 2019 og HamKam i 2021. I motsetning til det siste, ble begge de to første låneoppholdene forlenget ut sesongen.

– Ville du dratt på et nytt utlån, eller er et klubbytte mer aktuelt?

– Det er vanskelig å svare på. Nå er jeg under kontrakt her, og respekterer det fullt og helt. Det måtte jeg eventuelt tatt stilling til hvis et tilbud hadde dukket opp. Men jeg ønsker i hovedsak å tilhøre en klubb. Lån og kortsiktige løsninger er okei, men det er ikke optimalt, svarer 22-åringen - og legger til:

– Jeg ønsker selvfølgelig å spille her, er under kontrakt og trives veldig godt her. Men hvis det ikke er noen fremtid her så må man selvfølgelig se på andre muligheter.

