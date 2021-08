Lionel Messi forlater Barcelona

FC Barcelona bekrefter at klubblegenden Lionel Messi ikke er blitt enig med katalanerne om en ny kontrakt og forlater klubben han har spilt for hele sin voksne karriere.

Det skriver de på sine hjemmesider.

– Vi snakker om det som mange mener er verdens beste spiller gjennom tidende som ikke fortsetter i klubben han har vært i gjennom hele sin karriere. Også skjer det mot begges vilje, både Messi og Barcelona, sier La Liga-ekspert Petter Veland.

Veland synes det først og fremst er trist at Messis Barcelona-karriere avsluttes på denne måten.

– Det er jævlig, jævlig trist. Han har alene båret Barcelona de siste årene, helt siden Xavi og Iniesta forsvant. Dette skjer på bakgrunn av det økonomiske regelverket og strukturen i La Liga. Det er det som setter en stopper for at Messi ikke kan forsette der. Men dette kan Barcelona skylde seg selv for, det at de har havnet ut i dette økonomiske uføret, sier Veland.

«Mer enn en spiller»

Hans kollega Magnar Kvalvik tror de sørger både i FC Barcelona og i La Liga.

– Det er ingen som kan fylle hans sko hverken i klubben eller ligaen. Han var sammen med Cristiano Ronaldo en stor attraksjon, det er to kanoner som er borte nå, sier La Liga-ekspert Magnar Kvalvik.

Klubben skriver at de i utgangspunktet var enige med spilleren, slik flere medier tidligere har nevnt. Kontrakten ble imidlertid ikke undertegnet grunnet «økonomiske og strukturelle hindringer».

- Det var en bombe. Den nyheten som kommer her er overraskende. En æra er over. Det vil bli spennende å se om han har noe i ermet, som medfører at han har en ny klubb i morgen. Han har kanskje ikke vært så bra nå mot slutten. Men du verden for et lag Barcelona har vært, og for en spiller Messi har vært for Barcelona. Og han er vel et par år yngre enn Cristiano Ronaldo, sier kommentatorlegenden Arne Scheie.

«Mer enn en spiller», skriver The Times-kommentator Henry Winter på Twitter, og henviser til Barcelonas motto «Mer enn en klubb».

Begge er trist

Klubben skriver videre at de «helhjertet takker spilleren for sine bidrag til klubben» og ønsker ham lykke til i veien videre.

– Møtt med denne situasjonen, vil ikke Lionel Messi fortsette i FC Barcelona. Begge parter er svært lei seg for at ønskene ikke kunne møtes, skriver Barcelona i meldingen.

Messi har spilt i klubben hele sin profesjonelle karriere og kom til Katalonia som 13-åring, rett fra Argentina og Newell’s Old Boys. Han er blitt kåret til verdens beste spiller hele seks ganger i de blårøde draktfargene, vunnet Champions League fire ganger og regnes blant tidenes aller beste fotballspillere.

Argentinerens kontrakt gikk ut 31. juli. Hvor Messi spiller kommende sesong er foreløpig ikke kjent.

Spekulasjonene rundt hans fremtid har vart over lengre tid:

Lionel Messi er den mestscorende enkeltspilleren for noen klubb og debuterte for Barcelona i oktober 2004. Det endte med 778 kamper, 672 mål og 305 målgivende pasninger.

– Han la inn ønske om å forlate klubben alt i fjor sommer, og da vente jeg meg til tanken om at han ikke avslutter karrieren i Barcelona. Det virker ikke som Barcelona har lagt til rette for et liv etter Messi, sier La Liga-ekspert Magnar Kvalvik.

Han viser til hvordan 34-åringen

