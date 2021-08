Fana skremte Brann, men Pedersen avgjorde mot ti mann

Fana-treneren mener det røde kortet ble avgjørende.

Daniel Pedersen jubler etter det første målet. Foto: Ørjan Deisz

Fana – Brann 0–3

Brann er videre i cupen, men klarte på ingen måte å kjøre over 3. divisjonslaget Fana i 90 minutter.

Fana-trener Ørjan Håland er godt fornøyd. Han mener det var de som var gode, heller enn at Brann var dårlige.

– Det var en hederlig kamp av guttene og en god gjennomføring av oss. Både fysisk, taktisk og mentalt var det helt nydelig, sier Håland.

Landro: – Fana skapte mer enn nok sjanser

Brann tok tidlig ledelsen etter en corner som kaptein Daniel Pedersen headet inn. Fana-kaptein Joachim Dankertsen klarerte først ballen tilsynelatende ut, men linjemannen var oppe med flagget. Ballen var inne.

Fana var i perioder på høyde med Brann, og hadde både store og brukbare muligheter til en utlikning.

Robert Taylor scoret det siste målet rett før slutt. Foto: Ørjan Deisz

– Den første timen var imponerende. Så gikk de tom, sier Steffen Landro om Fana fra tribuneplass, treneren som nylig måtte gå i Sandnes Ulf.

– Fana skapte mer enn nok sjanser til å få seg et mål. Jeg talte fem klare målsjanser den første timen, fortsetter han.

Fana jaget utlikning. Så kom det røde kortet.

På en annen dag kunne Fana like gjerne ha fått 1–1 før Brann fikk 0–2. Kort tid etter hvilen fikk Fana-spiss Herman Stakset ballen fem meter fra mål, fullstendig upresset da han snek seg bak Kristoffer Barmen. Headingen ble for svak.

Det var en av flere store Fana-sjanser på innlegg. Fana-unggutt Lars Christian Moldestad knuste Brann-spillerne i luften, det samme gjorde Malvin Ingebrigtsen.

Begge disse styrte ballen imidlertid rett på Mikkel Andseren i Brann-målet.

Brann hadde riktignok ballen klart mest, de hadde sine målsjanser, blant annet da Pedersen kunne gjort hat-trick da han kom alene med Fana-keeperen.

Daniel Pedersen nøyde seg ikke bare med ett mål. Foto: Ørjan Deisz

20 minutter før slutt fikk den tidligere eliteseriebacken Petter Martinsen sitt andre gule kort. I full fart løpte han ned Daniel Pedersen, og det ble det siste han gjorde i søndagens kamp.

– Vi vet at de siste 20 minuttene mot et Eliteserielag er de tøffeste. Det er da vi må mobilisere og få inn friske bein. Når vi da mistet en mann i den perioden, er det klart at det ble avgjørende, sier Fana-trener Håland.

Med ti mann greide ikke hjemmelaget å holde oppe samme trykk. De skapte noen sjanser, blant annet en gigantsjanse for Stakset alene med keeper, men Brann fikk satt to nådestøt.

Ti minutter før slutt var Pedersen igjen på rett sted til rett tid da han enkelt satte inn returen på et skudd fra Mathias Rasmussen. Da var kampen i realiteten avgjort.

Etter 90 minutter satte Robert Taylor det siste. Med det endte 3–0 i en kamp der taperlaget nok imponerte tilskuerne mest.