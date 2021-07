Reaksjoner etter Ingebrigtsen-sparkingen: – Alt det beste, sjef

Ingebrigtsen får støtte fra toppscoreren: – Aldri stopp å smile, sier Bamba.

Daouda Bamba scoret og omfavnet Kåre Ingebrigtsen i trønderens første Brann-seier da Stabæk ble slått 2–0 i august i fjor. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Like før klokken 20 mandag kveld meldte VG at Kåre Ingebrigtsen er ferdig som Brann-trener. I 21.30-tiden ble spillerne informert, og på en pressekonferanse klokken 22 bekreftet klubben selv sparkingen.

Den første Brann-spilleren som har uttalt seg på sosiale medier er angriper Daouda Bamba.

– Jeg er mer enn trist. Du hadde kvaliteten til å være en suksess. Det er trist at du ikke fikk muligheten, skriver Branns toppscorer på en Instagram-story, og fortsetter:

– Alt det beste, sjef. Aldri stopp å smile og være positiv, sier Bamba med et bilde av han og Ingebrigtsen i bakgrunnen.

Daouda Bamba la ut denne Instagram-storyen like etter at nyheten om at Ingebrigtsen sin sparking kom ut. Foto: Skjermbilde/Instagam

– Sterke følelser

Leder i Bataljonen, Erlend Vågane, forteller i Ballsparks livesending fra Stadion at Kåre Ingebrigtsen og hans stilling har splittet supporterne.

– Det er en sak som har delt supporterne veldig, og vi har ikke klart å lande på et tydelig standpunkt. Det er sterke følelser på begge sider, sier Vågane.

Vågane sier at han har tillit til at styret og sportssjefen skal finne en god trenerløsning, men at han er glad for at han ikke skal ta avgjørelsene selv.

– Jeg misunner ikke dem som skal fatte disse avgjørelsene. Dette er komplisert. Vi er alle spente på hva som skjer nå, konstaterer Bataljonen-lederen.

– Alt som skjer er bare rør

Til Dagbladet sier Eurosports fotballekspert, Joacim Jonsson, at sparkingen av Kåre Ingebrigtsen oppsummerer Brann som fotballklubb.

– Skulle de sparke han burde de gjort det for flere uker siden, men da var alle fornøyde. Plutselig er alt forandret. Alt som skjer i klubben nå er bare rør, sier svensken til Dagbladet.

Jonsson er usikker på hva som blir veien videre for Brann.

– Det blir vel en danske som ikke kjenner ligaen i det hele tatt. Det har jo vært stor import derfra i det siste. Hva skal nå liksom skje med strategien om å satse lokalt og ung? Umulig å vite, konstaterer han.

Joacim Jonsson, som er fotballekspert hos Eurosport, er ikke videre imponert over måten Brann har håndtert situasjonen på. Foto: Eurosport / discovery+ / Eurosport / Dplay