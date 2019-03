Kristoffersen-rettssaken oppsummert: – Det er uenighet på nesten alle punkter

OSLO TINGRETT: At den ukes lange rettssaken i Oslo tingretts sal 250 har tæret på forholdet mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund, er det ingen tvil om.

Kristoffersen har selv vært til stede samtlige rettsdager, selv om han hadde et lite avbrekk i NM-helgen i Hemsedal. Så viktig er saken for ham.

Alpinstjernen var ikke nødt til å være representert på saksøkers benk. Det poengterte tingrettsdommer Kari Lunde da Kristoffersens advokat Odd Stemsrud snakket om hvor viktig det var å avslutte tidlig før helgen. Hans klient måtte rekke et arrangement i forbundets regi før NM.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Venstrehendte Kristoffersen har notert flittig mens Skiforbundet har prosedert og ført vitner. En haug med gule Post-it-lapper har tatt veien fra Kristoffersen på høyre flanke til advokat Odd Stemsrud på venstre.

Roet faren

Henrik Kristoffersen viste også tydelig engasjement da det stokket seg for faren Lars under hans vitnemål tidligere i uken. Med kroppsspråket sitt fikk han roet faren, slik faren har gjort for ham utallige ganger gjennom oppveksten.

Det er ingen hemmelighet at Kristoffersen-familien har følt at det har vært dem mot resten. Det er grunnlaget for at Kristoffersen har sittet en uke og kranglet med Norges Skiforbund.

– Hva de mener at de har gjort for meg i oppveksten, det skjønner jeg ikke. Jeg har levd det. De har skummet fløten som var på toppen. Det er min mor og far som har gjort alt, smalt det fra Kristoffersen under hans forklaring.

Fakta: Henrik Kristoffersen Dette er alpinisten Henrik Kristoffersen: * Alder: 24 år (født 2. juli 1994) * Klubb: Rælingen * OL-medaljer: 1 bronse (slalåm 2014), 1 sølv (storslalåm 2018) * VM-medaljer: 1 gull (storslalåm 2019) * Verdenscupen: 18 enkeltseirer (15 i slalåm, 3 i storslalåm). Vant slalåmcupen i 2015/16.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Dro frem Svindal

Kristoffersen mener støtteapparatet Skiforbundet stiller med, ikke er godt nok. Han vil heller ha tilgang til støtteapparatet Red Bull kan stille med. Han mener det er kun er dét som kan gjøre ham til verdens beste alpinist. Dette stiller selvfølgelig Skiforbundet spørsmålstegn ved, senest i tirsdagens prosedyre.

– Dette er ikke dokumentert. Vi mener han kan bli verdens beste uten dette, sa advokat Anne-Lise Rolland og viste til at Aksel Lund Svindal vant verdenscupen sammenlagt i 2007 og 2009, uten Red Bull på hjelmen.

For advokatene har det vært seks dager med små og store dueller. Det er tydelig at det strides om faktum i saken.

For å klargjøre vurderingstemaene hentet tingretten inn en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Men den har vist seg å ikke være så rådgivende som partene hadde ønsket.

Uenig med EFTA-domstolen

Partene vektlegger ulike deler av uttalelsen og tolker setninger forskjellig.

Fakta: Fakta om konflikten Konflikten bunner i at Kristoffersen vil ha et Red Bull-klistremerke på hjelmen. Det er hans personlige sponsor. Problemet er at Norges Skiforbund har solgt hjelmrettigheten til Telenor. Kristoffersen mener at en større Red Bull-avtale vil åpne døren til et nytt omfattende støtteapparat og en trygghet etter endt karriere for ham selv. Skiforbundet frykter hva som vil skje med deres landslagsmodell hvis Kristoffersen får medhold. Da er de redd for at sponsorpengene forsvinner ut av forbundets hender.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

I norsk rettspraksis er det uttalt at EFTA-domstolens rådgivende uttalelser skal tillegges betydelig vekt. Det skal mye til før norske domstoler ikke følger det ekspertene på EØS-rett sier. Likevel valgte Skiforbundets advokat Per Andreas Bjørgan å si at han var uenig på ett punkt.

– Dette gjelder ett mindre punkt i saken. EFTA-domstolens uttalelse er rådgivende og ikke bindende for retten. Men det er riktig at uttalelser har betydelig vekt. Men det er som alle andre kilder, det har ikke betydelig vekt i seg selv. Det spørs hva som står der. På ett punkt har vi stilt spørsmål ved begrunnelsen, eller vi har ønsket å få en mer utfyllende begrunnelse. At det skal få store konsekvenser for resultatet, det tror jeg ikke, sa Bjørgan til Aftenposten etter saken var tatt opp til doms.

Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Spesiell påske

Uenigheten er beskrivende for saken.

– Det er uenighet på nesten alle punkter. Det er stor uenighet om hva som står i den uttalelsen, det er tydelig. Men det skal tingretten klare opp i, la han til.

Saken kulminerte på mange måter med at Kristoffersens advokat også var uenig i Skiforbundets advokaters sakskostnader.

– Den er helt unødvendig høy for å fremstille saken på en tilfredsstillende måte, sa Stemsrud.

Lars og Henrik Kristoffersen gikk taktfast ut av tingretten uten å ville utdype sine meninger til pressen. Men det er uunngåelig at duoen kan legge saken helt fra seg, hvert fall frem til påske.

– Jeg vil prøve å ha klar en dom så snart som mulig. Hvis det er mulig, så blir det før påske, men det er ikke sikkert at det går. Da vil den komme ikke lenge etter påske, var tingrettsdommer Kari Lundes siste ord før retten var hevet.