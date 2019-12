Leeds avgjorde målfest på overtid – tok over ligaledelsen

Leeds United leder mesterskapsserien etter at de vant en ellevill 5-4-kamp borte mot Birmingham søndag.

Marcelo Bielsa og Leeds nærmer seg stadig Premier League. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Action Images / NTB scanpix

Birmingham - Leeds 4–5

For etter å ha sluppet inn til 4-4 på overtid sikret Leeds tre viktige poeng da Birmingham-spilleren Wes Harding satte ballen i eget nett fire minutter ut i tilleggstiden.

– Det er uten tvil en av de villeste kampene jeg har spilt, sa Leeds-spilleren Stuart Dallas til Yorkshire Evening Post.

Ørkenvandring

Den gamle storheten er dermed i en strålende posisjon til å rykke opp til det gjeveste selskap. Leeds er foran West Bromwich på målforskjell, mens det skiller ni poeng ned til Fulham på tredjeplass. De to beste lagene rykker direkte opp til Premier League.

Leeds har ikke spilt på øverste nivå siden de rykket ned etter 2003/04-sesongen, men etter 25 av 46 serierunder ser det svært lovende ut.

Klubben ledes av argentineren Marcelo Bielsa. Han tok over før forrige sesong. Også da så det lenge lovende ut, men endte med nedtur mot Derby i omspillet. Nå har de muligheten igjen.

Målfest

Det så ut til å bli komfortabelt for Leeds i begynnelsen av søndagens fotballdrama. Helder Costa og Jack Harrison sørget for 2-0-ledelse etter drøye 20 minutter. Så svarte Birmingham. Jude Bellingham satte inn reduseringen før halvtimen var spilt, og etter en time sto det 2-2 etter mål av Lukas Jutkiewicz.

Luke Ayling sendte Leeds tilbake i føringen etter 69 minutter, men åtte minutter før slutt sto det 3-3. Da Dallas satte inn 4-3 for Leeds seks minutter før full tid, trodde nok mange at det var avgjort, men på overtid satte Jutkiewicz inn utligningen for Birmingham med sitt andre mål for dagen. Fire minutter på overtid ble det altså vill Leeds-jubel for tre viktig poeng.

En tidligere Premier League-klubb som ikke er på vei opp fra mesterskapsserien, er Stoke. Søndag tapte de 0-1 borte mot Fulham. Stoke er kun målforskjell unna nedrykksplass. Stefan Johansen satt på benken hele kampen for Fulham.

