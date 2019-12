KUMAMOTO: Marit Breivik fulgte håndballkvinnene tett i Japan, men denne uken er hun tilbake på jobb i Olympiatoppen igjen.

Ved siden av å være sommeridrettssjef, er hun coach for kvinnelandslaget i håndball, som hun er det for fotballkvinnene og sandvolleyballherrene.

Det meste som skal gjøres det neste halve året, vil dreie seg om forberedelser til OL. Breivik håper at begge håndballandslagene kommer seg til Tokyo til sommeren og mener sjansene er gode.

Herrene kan klare det ved å vinne EM i januar. Hvis ikke blir det kvalifisering på hjemmebane i april.

Kvinnene må ut i tilsvarende kvalifisering i slutten av mars.

– Jeg har ikke mistet troen på at kvinnene skal klare det. Det er et godt potensial i laget. Spillerne har fått stor læring med det de har vært gjennom. De er hardtarbeidende og har lyst til å delta på landslaget i fortsettelsen, sier Breivik.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

En stadig større bredde

Selv om det ikke ble pallen denne gangen, mener hun at bredden i internasjonal håndball er viktig.

– Det går an å unne andre å lykkes.

Hun minner om at Nederland har vært i sin sjette semifinale og sin tredje finale. Nå tok laget VM-gull for første gang.

– Spania opplever sin første VM-finale, sier Breivik.

Hun husker godt at det var Spania som hindret Norge i å komme til OL i 2004.

– Den gangen hentet vi Spania til Norge for å få trene mer med dem. Disse to nasjonene, Spania og Nederland, har jobbet bra i mange år. Nederland begynte et program for 15 år siden med meget målrettet spillerutvikling. Så tok de VM-tittelen nå.

Breivik sammenligner med det Norge gjorde i 1976, da håndballen startet en egen satsing. Den første medaljen kom i 1986. Etter det er det blitt 21 semifinaler.

– Er det blitt vanskeligere å nå opp?

– Det beriker håndballfamilien at det er flere i kamp om medaljer. For oss er det surt å komme på fjerdeplassen for øyeblikket. Når man har en intens ambisjon om å komme på pallen, må det være lov.

Breivik mener at grunnen til at flere og nye nasjoner kommer opp, skyldes at det er flere spillere som er profesjonelle og som kan trene hardt med kvalitet og restituere. Det er rett og slett flere og flere spillere som er gode.

– Konkurransen strammer seg til.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Nå blir det flere VM-lag

I neste VM om to år økes antallet fra 24 til 32 nasjoner. Det applauderer Breivik.

– Det er en måte å bre ut håndballen på. Det er ikke noen verdensidrett enda, men veldig Europa-dominert idrett.

Hun forteller at da hun var landslagsspiller på slutten av 1970- og begynnelsen på 80-tallet, var Norge langt ute og derfor glad når landslaget fikk anledning til å spille mot Sovjet, DDR og Ungarn.

De ble invitert til datidens Polar Cup. Det betød mye læring for spillerne.

– Vi må tåle at svake lag kan få delta og spille mot sterke lag. Det er den eneste måten de kan lære på. De får kjent på motspill. I tillegg blir det igjen de beste lagene i finalespillet. Kampen om medaljene blir den samme.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Sjeldent resultat i Japan

Breivik mener at landslagstrener Thorir Hergeirsson og hans lag må bruke de tre neste månedene godt frem til OL-kvalifisering.

– Norge har vært direktekvalifisert fra mesterskap til de tre siste OL. Det som skjedde i Japan er sjelden. Nå må det letes etter hva som kan gjøres for å ta nye steg. Det gjelder å få flere spillere til å være gode samtidig. Vi har alltid hatt en styrke i å få satt godt forsvar, gode målvakter og sette tempo. Når vi ikke får brukt det våpenet, må vi holde på ballen og være mer tålmodig i den fasen. Det er trenbart.

Olympiatoppen deler ut de første OL-billettene i månedsskiftet mai/juni, de siste i juli. Lekene starter 24. juli.