Gladnyhet fra Ingebrigtsen-brødrene: Stiller til start i terreng-EM

Norges Friidrettsforbund tok i forrige uke ut Sandnes-løperne til mesterskapet sammen med langrennsløperen Didrik Tønseth, uten at det var sikkert at de faktisk ville stille til start.

– Når gutta bestemmer seg for å gjøre et slikt stunt handler det om å finne et reiseopplegg fra USA til Portugal som er så smooth som overhodet mulig. Nå er det i boks og Filip og Jakob slutter seg til en slagkraftig norsk tropp i Lisboa i løpet av helgen, sier kommunikasjonssjef i friidrettsforbundet Knut Skeie Solberg.

Etter en verbal holmgang internt i langrennsleiren ble det mandag klart at Tønseth velger å reise til Portugal framfor å gå skirenn på Lillehammer.

Tønseth får nå følge av Ingebrigtsen-brødrene, Per Svela og Ådne Andersen i seniorklassen for menn.