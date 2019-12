Lazio – Juventus 3–1

Med tapet er laget fra Torino to poeng bak serieleder Inter, som fredag spilte 0-0 borte mot Roma. Lazio melder seg samtidig for alvor med i tittelkampen i Italia. De er nå fem poeng bak Inter og er i forrykende form. Dette var de lyseblås sjuende strake seier.

Cristiano Ronaldo sendte den regjerende mesteren i ledelsen etter 25 minutter. Portugiseren fikk stå alene i boksen og trille inn sitt sjuende seriemål.

Luiz Felipe utlignet for vertene på overtid i den første omgangen da han stanget et innlegg fra Luis Alberto i nettet.

Et drøyt kvarter før slutt var snuoperasjonen fullført for Lazio. Sergej Milinkovic-Savic dempet ballen på følsomt vis og hamret inn 2-1.

Lazio misbrukte et straffespark like etterpå, men skulle uansett få sitt tredje mål for dagen da Felipe Caicedo satte inn 3-1.

