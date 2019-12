Brødrene Bø sikret stafettseieren: – En nydelig dag for Norge

Storebror Bø på tredjeetappe gikk ut med ledelsen etter fem strake treff i vanskelige skyteforhold på liggende og så seg aldri tilbake da Norge vant stafetten.

– Det er så deilig, vi elsker å vinne, sa han til NRK.

Lillebror Johannes Thingnes Bø var knallsterk i sporet og økte ledelsen fra sju til 32 sekunder til Frankrike og Martin Fourcade over de 7,5 kilometerne på siste etappen.

Med på laget var også Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard. Spesielt Dale, som debuterte for Norge, fikk skryt av veteranen Tarjei Bø.

– Han er en debutant på laget som leverte som om han var mest rutinert av oss alle. Det la lista for oss andre og så fulgte Erlend, jeg fulgte opp og så tok Johannes å ydmyket Fourcade. Det var en nydelig dag for Norge, sa 31-åringen.

Fem blink

Det var tøffe skyteforhold og flere bom fra start i dagens stafett for menn, men da Tarjei Bø kom inn til liggende skyting på tredje etappe sammen med svenske Martin Ponsiluoma, var det klasseforskjell. Det ble fem blinker rett ned for storebror Bø, mens svensken fikk hele fire bom og måtte ut i strafferunde. Dermed gikk han ut i tet.

Lillebror Johannes Thingnes Bø holdt unna for rivalen Martin Fourcade på siste etappe og gikk inn til seier på stafetten for Norge. Selv med to bom for Thingnes Bø og fullt hus for Fourcade, økte nordmannen ledelsen i sporet.

Fourcade som så fryktelig sterk ut på normaldistansen tidligere i uken, slet virkelig i sporet og endte til slutt 32,3 sekunder bak vinnerne fra Norge. Thingnes Bø fikk en ledelse på sju sekunder da han tok fatt på sin etappe, men var knallsterk på de 7,5 kilometerne han gikk i løypa.

Sverige skjøt seg bort

Italia endte som nummer tre, ett minutt og 27 sekunder bak Norge. Sverige skjøt seg bort mot slutten og endte som nummer fem etter å ha ledet tidlig i stafetten. Sebastian Samuelsson på sisteetappe fikk fire bom, måtte ut i en strafferunde og endte også bak Russland.

Dale og Bjøntegaard ga Norge et greit utgangspunkt på de to første etappene. Det ble riktignok to bom fra Dale og tre bom for Bjøntegaard, men nordmennene hentet seg inn med ekstraskuddene sine, før brødrene Bø dro seieren i land.

