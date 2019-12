Russland-treneren fortviler før skjebnedagen: – Ikke gøy når voksne menn gråter foran deg

I november la et utvalg fra Verdens antidopingbyrå (WADA) frem et forslag: De ville utestenge Russland som nasjon fra alle arrangementer i regi av organisasjoner som har ratifisert WADA-koden i fire år.

Grunnen er brudd på dopingreglementet. Utvalget mener blant annet at Russland har manipulert datamaterialet de har gitt fra seg.

Etter tre år med utestengelse, ble Russlands antidopingbyrå (RUSADA) tatt inn i varmen igjen i 2018. En av betingelsene fra WADA den gang var at Russland skulle utlevere alle dopingtester og databasen over prøveresultater fra 2012 til 2015.

Det er dette utvalget mener er blitt fusket med.

Mandag skal altså WADS hovedstyre avgjøre om de skal følge utvalgets innstilling, når de samles til et møte i Lausanne.

Søndag var russerne overlegne på herrestafetten på Lillehammer, da Russland 2 vant stafetten foran Russland 1. Kun ett døgn etterpå kan glede bli til sorg hvis den knusende dommen blir en realitet.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Russernes trener, Markus Cramer, er klar på at en fire års utestengelse ville vært tungt å svelge for både han selv og utøverne.

– Det ville vært en katastrofe for oss, spesielt for utøverne. Hvordan skal man forklare det til dem? Det er ikke gøy når voksne menn står foran deg og gråter. Jeg vil ikke se det igjen, sier Cramer til Aftonbladet.

Russland ble også utestenget under OL i Pyeongchang, da de russiske utøverne konkurrerte under nøytralt flagg.

Treneren er svært oppgitt over at denne saken henger over det russiske laget nå igjen.

– Det er alltid utøverne som er de store taperne. Vi har ingenting med positive dopingtester å gjøre, så hva kan utøverne gjøre når noen på kontoret kanskje har gjort noe dumt? Jeg er veldig, veldig frustrert over ledelsen oppe i dette, sier Kramer.