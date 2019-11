Disse TIL-heltene opplevde nedrykk med 12 års mellomrom. Søndag skal de sørge for at det ikke skjer igjen.

Siden 1986 har TIL spilt på øverste nivå med unntak av 2002 og 2014. Totalt 32 sesonger.

Men to av dagens TIL-spillere var med i kampene der TIL hadde kniven på strupen, men etter full tid måtte ta det tunge steget ned én divisjon.

Morten Gamst Pedersen (38) spilte hele oppgjøret 28. oktober 2001 borte mot Lillestrøm (3–1) i siste serierunde, mens Magnus Andersen (33) spilte hele oppgjøret 10. november 2013 borte mot Brann (4–1).

Nedrykket mot Brann kom kun ett år etter cupfinaletapet i 2012, som Andersen også var en del av.

– Det er vanskelig å sette de opp mot hverandre. Begge to sved for å si det mildt. Det var tunge tider og ikke noe man har lyst til å oppleve igjen. Det er kjipt, men på ulike måter. I cupfinalen tapte vi gullet, men kom langt i en turnering, mens nedrykket var rett og slett blytungt, sier Magnus Andersen til iTromsø kun få dager foran en ny nedrykkskamp.

– Opp til oss selv

TIL måtte vinne mot Brann i Bergen i siste serierunde i 2013, trolig må de også ha tre poeng på søndag hjemme mot Stabæk, men situasjonene er helt annerledes ifølge Andersen.

– Vi visste at det ville bli tøft å dra til Bergen å ta med oss poeng. Den følelsen har jeg ikke nå. Da «satt vi mer i det», nå føler jeg det er mer opp til oss selv. Nå er det andre lag som er i den situasjonen vi var i med en tøff bortekamp i siste, sier 33-åringen.

Som tror det går veien på søndag.

– Det er en veldig god følelse i laget og vi kommer til å være heltent, det skal det ikke være noe som helst tvil om. Man kan se tilbake på sesongen og plukke ut enkeltkamper, som Mjøndalen hjemme da vi leda 2–0 og det ble 2–2, men summa summarum, så ligger vi der vi gjør av en grunn. Likevel føler jeg meg mye tryggere nå enn i 2013, da slet vi mer spillemessig. Nå har vi hatt gode kamper og hadde nok fortjent mer poeng, men scenarioer kan ikke være fokuset vårt. Vårt eneste fokus må være på den ene kampen søndag, og det skal vi klare, sier Magnus Andersen.

Pedersen: – Nedrykket hjalp min karriere

Morten Gamst Pedersen hadde akkurat fylt 20 år da TIL rykket ned i 2001 borte på Åråsen.

– Skal jeg være kynisk, så var det jo bra for min karriere. Jeg fikk mye spilletid i 1.-divisjon året etter, men klart, det var jævlig kjipt og ikke noe moro å rykke ned. Det er annerledes nå i og med at vi har hjemmebane, men Stabæk er god og i veldig fin form, sier Gamst Pedersen.

Han hadde siden en eventyrlig karriere i Blackburn Rovers i Premier League fra 2004–2013, men siste året i England måtte han også spille på nivået under.

– Det var jo et nedrykk fra Premier League med Blackburn, som også var veldig kjipt, men da hadde det vært tungt lenge. Det var mange faktorer som gjorde at det ble som det ble da. Begge nedrykkene var kjipe, men det handler om hvordan man takler slike situasjoner og hva man gjør ut ifra det, sier 38-åringen, som på ingen måte har tenkt å oppleve et tredje nedrykk.

– På en god dag kan vi slå alle i Eliteserien, men vi må være villig til å ofre liv og lem på søndag. Det er ingen hokus pokus, det er én kamp og vi kan ikke tenkte på det som har vært eller kan skje, men kun holde fokuset på den ene kampen. Det gjelder å ikke tenke så mye, men gå ut å gjøre jobben, sier veteranen.