Politiet fant kokain hjemme hos Petter Northug: – Jeg har gjort en stor feil

Petter Northug ble stoppet av politiet etter å ha kjørt for fort. Det ble også gjort funn av narkotika hjemme hos den tidligere skistjernen, bekrefter han selv.

Petter Northug fortalte om episoden på Instagram. Foto: Heiko Junge

Det er i et innlegg publisert på bildedelingstjenesten Instagram at Petter Northug fredag kveld bekrefter hendelsesforløpet.

I innlegget skriver han:

«Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.»

Operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt bekrefter til TV 2 at Northug ble målt til 168 km/t i 110-sonen da han ble stoppet. Northug var også mistenkt for å være påvirket av narkotika da han ble stoppet.

Advokat Halvard Helle, som er Northugs forsvarer, skriver i en SMS til VG at han viser til Northugs innlegg på Instagram, og at han utover det ikke har noen ytterligere kommentarer til saken.

Advokat Helle har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

To OL-gull og 13 VM-gull

Northug har en lang merittliste som skiløper. I løpet av en svært innholdsrik karriere tok han to OL-gull og 13 VM-gull. Han har også vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger og Tour de Ski én gang.

Northug la opp som langrennsløper 2018. Den siste tiden er han mest kjent for å ha utviklet en sportsbrille-kolleksjon.

Northug er bosatt i Oslo.

Tatt for promillekjøring

Dette er ikke første gang den tidligere skistjernen havner i trøbbel med politiet. I mai 2014 kolliderte han i autovernet på Byåsen i Trondheim da han promillekjørte sin Audi.

Northug ble pågrepet i sitt eget hjem kort tid etter hendelsen, som endte med at han ble dømt til 50 dagers betinget fengsel og måtte betale en bot.