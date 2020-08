Kristoffs lagkamerat vant – alle de norske langt bak

Italieneren Davide Formolo kom alene til mål på den tredje etappen av sykkelrittet Critérium Dauphiné. Italieneren vant med 33 sekunder.

Alexander Kristoff endte langt bak, men Davide Formolo sørget for jubel for nordmannens lag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Formolo stakk underveis på etappen og maktet å holde unna. 27-åringen er lagkamerat med Alexander Kristoff i UAE-laget.

Nærmest kom sammenlagtleder Primoz Roglic. Han krysset målstreken 33 sekunder bak. Thibaut Pinot fulgte på tredjeplass.

Sammenlagt er det fortsatt slovenske Roglic som leder rittet, 14 sekunder foran Pinot. Avstanden de to imellom økte med to sekunder.

Fredagens 157 kilometer lange etappe gikk fra Corenc til Saint-Martin-de-Belleville.

Primoz Roglic leder sammenlagt. Foto: Manu Fernandez / AP

Etappen gikk blant annet over det kjente fjellet Col de la Madeleine og skistedet Saint-Martin-de-Belleville, som for øvrig var den siste klatringen i fjorårets Tour de France. Også over Col de la Madeleine kom etappevinner Davide Formolo i ensom majestet.

Ingen av de norske rytterne fikk fremskutte plasseringer på etappen. Carl Fredrik Hagen endte på 39.-plass, slått med snaue åtte minutter av vinneren. 28-åringen er beste nordmann sammenlagt med sin 37.-plass.

Formolo-lagkamerat Vegard Stake Laengen endte på 85.-plass, mens Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff krysset mållinjen snaue halvtimen etter Formolo.

I sammendraget ligger Boasson Hagen og Kristoff nå på henholdsvis 111.- og 144.-plass.

