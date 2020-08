Ti navn å se opp for i den skjøre Touren

OM SYKLING: To sterke lag vil kjempe om den gule trøyen. Resten av Tour de France er et stort spørsmålstegn.

Jumbo-Visma-rytter Primož Roglič er av mange forhåndsfavoritt i Tour de France. Her etter å ha vunnet en tempoetappe i fjorårets Giro d’Italia. Foto: Alessandro Di Meo, AP

Vil arrangøren i det hele tatt makte å gjennomføre det prestisjetunge treukersrittet sånn verden ser ut i dag?

Kanskje, men det er langt fra gitt.

Hva skjer dersom en rytter tester positivt på en av de to koronaprøvene som skal tas i dagene før rittstart?

Rytteren kastes ut umiddelbart.

Hva skjer dersom et lag, inkludert støtteapparatet, blir registrert med to positive koronaprøver i løpet av syv dager?

Da blir hele laget sendt rett hjem.

Det er med andre ord en skjør utgave av Tour de France som starter i Nice lørdag.

Og det gjelder ikke bare arrangementet, men også ryttere som har levd i uvisse i flere måneder. Britiske Ineos kastet ut de tidligere vinnerne Chris Froome og Geraint Thomas på grunn av dårlig form.

Flere av rytterne vi tror vil prege sammendraget, veltet i det tradisjonelle oppkjøringsrittet Critérium du Dauphiné og kan plasseres i kategorien store spørsmålstegn.

Men dersom alt går bedre enn vi frykter, at det kåres en vinner i Paris 20. september, tror vi kampen om den gule trøyen vil stå mellom to meget sterke lag:

Jumbo-Visma og Ineos.

Her er ti ryttere vi tror kan være med å prege topp ti-listen i sammendraget:

Primož Roglič vant Vuelta Espana i fjor. Foto: Alvaro Barrientos, AP

Primož Roglič (30), Jumbo-Visma

Sloveneren har et meget sterkt lag rundt seg og har vist god form etter at konkurransesesongen ble tatt opp igjen. Veltet og måtte bryte Critérium du Dauphiné for to uker siden og har kjempet for å bli klar til Touren. Før det hadde han kjørt meget sterkt.

Roglič er allsidig, han behersker både tempo og bratte fjell. Den tidligere skihopperen er mannen å slå. Det eneste spørsmålstegnet er om velten for snart to uker siden har satt ham tilbake og om han klatrer de aller bratteste fjellene like bra som Egan Bernal? 30-åringen vant Vuelta-en i fjor og behersker treukersritt.

Egan Bernal vant Tour de France i fjor og kommer til å spille en av hovedrollene også i år. Foto: Christian Hartmann, Reuters

Egan Bernal (23), Ineos

Fjorårsvinneren måtte bryte Critérium du Dauphiné på grunn av ryggproblemer. Spørsmålet er hvor skadet og hemmet colombianeren er. Lagkameratene Chris Froome og Geraint Thomas ble vraket i Ineos-troppen, og Bernal er ubestridt sjef i år.

Selv uten de to tidligere Tour-vinnerne har Bernal et kruttsterkt lag med seg til de franske fjellene, blant andre Richard Carapaz og Pavel Sivakov. Bernal er vokst opp i 3000 meters høyde og behersker kanskje de bratteste fjellene best av alle.

Temposterke Tom Dumoulin med den regnbuestripede verdensmestertrøyen etter en etappeseier i Tour de France i 2018. Foto: Christophe Ena, AP

Tom Dumoulin (29), Jumbo-Visma

Visekaptein på et Jumbo-Visma-lag som i år har planer om å bryte Ineos/Sky-dominansen, det britiske laget som har vunnet Touren syv av de siste åtte årene.

Dumoulin er verdensmester på tempo i Bergen og sammenlagtvinner av Giro d’Italia i 2017. Skal i utgangspunktet hjelpe lagkamerat Roglič til Tour-triumf, men nederlenderen har sånn kjørestyrke at det er fullt mulig for ham selv å komme på podiet. Dersom det skulle skje noe med Roglič, kan Dumoulin være en seierskandidat. Problemet kan bli de bratteste stigningene. Jumbo er sammen med Ineos de to lagene som er best rustet til å forsvare en gul trøye.

Richard Carapaz ble feiret som en folkehelt da han kom hjem til Ecuador etter triumfen i Giro d’Italia i fjor. Foto: Daniel Tapia, Reuters

Richard Carapaz (27), Ineos

Ble kastet inn på det sterke Ineos-laget på grunn av den svake formen til Froome og Thomas. Kan virke som en nødløsning og uforberedt på det som er i vente de neste tre ukene, ettersom det var Giro d’Italia han ladet opp til. Bernal er kaptein, med Carapaz som nummer to, og sammen skal de knekke favoritten Roglič i fjellene. Det blir trolig planen.

Carapaz er ikke ukjent med å være plan B. Han var det samme i Giroen i fjor. Men kaptein Mikel Landa sviktet i starten, Carapaz slo til og vant Giroen sammenlagt. Dersom Bernal svikter kan Carapaz fort være Ineos’ håp om gul trøye.

Thibaut Pinot jublet for seier opp Tourmalet i fjorårets Tour, men en skade ødela avslutningen på treukersrittet. Foto: Thibault Camus, AP

Thibaut Pinot (30), FDJ

Du husker kanskje TV-bildene fra i fjor, da franskmannen var på vei mot det helt store mot slutten av Tour de France? Pinot måtte gråtkvalt bryte på tredje siste etappe. Klarer han å holde i tre uker denne gangen? Har brutt fire av syv Tour-starter.

Frankrike har ikke vunnet sitt eget ritt på 35 år, og det har i flere sesonger vært stilt store forventninger til Pinot. For store, har det vist seg. Han har bukket under for presset. Viste lovende takter i Dauphiné, men sammenlagtseieren glapp i siste bakke.

Kjempetalentet Tadej Pogacar jublet etter en seier i Tour of California i fjor. Foto: Mark J. Terrill, AP

Tadej Pogacar (21), UAE

Et nytt slovensk stjerneskudd er klar for å prege sykkelsporten. Men er ikke unggutten som fyller 22 år dagen etter siste etappe, for urutinert til å hevde seg i sammendraget? Noen sa det samme om Egan Bernal i fjor, men han vant rittet.

Pogacar beskrives som ett av de aller største talentene i sporten, noe han beviste i Vueltaen i fjor da han vant tre etapper og ble nummer tre sammenlagt. Har kjørestyrke, er uredd, er offensiv og blir svært spennende å følge. Deler kapteinsansvaret med Fabio Aru.

Emanuel Buchmann fulgte fjorårsvinner og klatregeit Egan Bernal i fjellene på den 15. etappen i fjor. Foto: GONZALO FUENTES / X02443

Emanuel Buchmann (27), Bora

Tyskeren har tatt små steg år for år, men i fjor tok han et kjempejafs i løpet av tre uker i Frankrike da han til slutt ble nummer fire sammenlagt – kun 25 sekunder fra podieplass i Paris. Den tyske «dieselmotoren» liker seg i et jevnt tempo i lange og seige fjell, men spørsmålet er om han har gode nok hjelpere i Bora i Alpene og Pyreneene.

Viste solid form før han veltet i Dauphiné. En joker i kampen om plasseringene bak de aller, aller beste.

Miguel Ángel López er en joker i årets sammendrag. Foto: Alessandro Di Meo, AP

Miguel Ángel López (26), Astana

Har pallplass sammenlagt i både Giro d’Italia og Vuelta Espana. Colombianeren ble også årets unge rytter i det italienske treukersrittet i både 2018 og 2019. Allsidig, sterk og utholdende som få. López er taktisk klok, og holder godt følge med de beste i fjellene – men klarer ikke alltid å svare på de mest eksplosive støtene i front.

Astana-rytteren er en joker i sammendraget. López gjorde seg bemerket da han ble taklet av en tilskuer – og svarte med å slå – i fjorårets Giro.

Mikel Landa er outsider i årets Tour. Her fra tiden som Movistar-rytter. Foto: BENOIT TESSIER, REUTERS

Mikel Landa (30), Bahrain-McLaren

Bestemt type som vet hva han vil og kan få samarbeidsproblemer i et lag. Det er bare å ta en titt på Netflix-dokumentaren om tiden i gamleklubben Movistar. Landa har svært mye inne, potensialet er udiskutabelt, og nå dyrkes han som kaptein. Ofte vært inne på topp ti-listen i de store treukersrittene, men kun én gang på pallen (Giro d’Italia 2015).

Kan være humørsyk og variabel i prestasjonene. Bahrain-McLaren vraket spurtkanonen Mark Cavendish for satse alt på ett kort: Mikel Landa.

Nairo Quintana vant den siste etappen i Paris-Nice i mars. Foto: Daniel Cole, AP

Nairo Quintana (30), Arkea-Samsic

Har slitt med kneproblemer og måtte bryte Critérium du Dauphiné. Har fått store deler av oppladningen ødelagt og er feltets kanskje største spørsmålstegn. Klatregeita fra Colombia fikk sitt gjennombrudd i 2013 med etappeseier, nummer to sammenlagt, samt at han vant både klatretrøye og ungdomstrøye.

Sjarmerte en hel verden med sin offensive kjøring i fjellene. Tok enda et steg da han vant Giro d’Italia året etter. Ble nummer to og tre i Touren i 2015 og 2016, men de siste årene har han slitt også i fjellene. Nytt lag og kanskje ny mulighet i år.