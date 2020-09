Norsk nedtur i triatlon-VM – får ny mulighet allerede søndag

De norske triatletene var medaljekandidater i sprint-VM i Hamburg, men topplasseringene røk allerede etter svømmingen. Søndag venter miksstaffet.

Etter at Casper Stornes brøt løpet, var Gustav Iden og Kristian Blummenfelt de norske håpene. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

I en totalt nedstengt park fem kilometer utenfor Hamburg, skulle de norske triatlonhåpene Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes kjempe om VM-medaljer lørdag ettermiddag.

De norske håpene har sine forser på sykle- og løpedelen. Derfor var det viktig å klare å henge med på første del som var 750 meter med svømming.

Men opp av vannet var Kristian Blummenfelt 22 sekunder bak teten og Gustav Iden 36 sekunder bak teten. Dermed hadde de allerede en stor jobb foran seg.

Casper Stornes var lengst frem av de norske etter svømmingen, men problemer med våtdrakten førte til at han havnet sist ut av samtlige etter svømmedelen og etterhvert brøt VMet.

Svømmedelen var i ferskvann, og utøverne bruke våtdrakt. Det er vanligvis fordel de mindre gode svømmerne. Foto: Axel Heimken / dpa via AP

Klarte ikke ta innpå

I sykledelen av VMet dannet det seg en frontgruppe på rundt ti utøvere. I gruppen som jaktet bak satt Blummenfelt, og etterhvert kom også Iden seg opp i den gruppen.

De siste kilometerne kjørte den norske duoen hardt for å ta innpå, men de klarte bare å spise noen få sekunder. Derfor var det hele 20 sekunder som måtte tas igjen på løpedelen.

Franske Vincent Luis kunne feire VM-tittelen. Foto: Axel Heimken / dpa via AP

Utenfor topp ti

Dermed ble det en kamp om å bli topp ti når de siste fem kilometerne med løping startet. Ut av skiftesonen var Blummenfelt på 12. plass og Iden på 21. plass.

For Blummenfelt så det ut som om kreftene etterhvert tok slutt, og landsmannen Iden tok ham igjen.

I mål kom Iden på 11. plass og Blummenfelt havnet på en 13. plass.

Vinner ble franske Vincent Luis på tiden 49 minutter og 13 sekunder. Etter en langspurt på 300 meter, slo han portugiseren Vasco Vilaco med 3 sekunder og landsmannen Léo Bergere med seks sekunder som tok henholdsvis 2. og 3. plass.

– Jeg visste ikke hvordan formen var, men det viste seg at den ikke var så dårlig, sa gullmedaljør Luis i et intervju sendt på TV 2.

Historisk søndag

Det norske laget kan reise seg allerede søndag. Da er det klart for miksstaffett i Hamburg. Hvem som starter for herrene avgjøres først etter at Aftenposten går i trykken, men Stine Dale og Lotte Miller er klare.

Det er første gang Norge starter med et lag i en miksstafett.

– Jeg tror det kan bli veldig spennende. Stafett er ganske uberegnelig og mye kan skje, sier Gustav Iden om søndagens muligheter.

Men det er likevel mye for langt at det nykomponerte norske laget skal kjempe om medaljene. Egentlig var ikke det norske mikslaget kvalifisert til å delta i Hamburg, men grunnet at noen lag ikke har kommet seg til Tyskland, er Norge inn blant de 22 lagene på startstreken.

– På stafett er alt åpent og det handler om de små marginene. Skal vi være realistisk, så er det bra om vi klarer topp ti, sier sportssjef Arild Tveiten.

PS! Kvinnenes sprintøvelse var ikke ferdig da Aftenposten gikk i trykken.