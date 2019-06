Ny TIL-avtale for Sokol

TIL og Arsenal Tula er nå enig om å forlenge utlånsavtalen for den russiske stopperen ut året. Det skriver TIL på sin hjemmeside.

– Jeg er veldig fornøyd siden jeg kan være med å bidra i hele sesongen. Jeg håper at jeg får en del spilletid, for jeg vil hjelpe laget slik at vi kan klatre på tabellen, sier Sokol, som har to år igjen av kontrakten med Arsenal Tula.

– Jeg har hatt det veldig bra i TIL, for det er bare å se på ansiktet mitt, for jeg smiler hele tiden. Det var et lett valg for meg, for vi er midt i sesongen, for jeg trives på treningsfeltet, jeg liker fotballen vi spiller og jeg liker både byene og folkene her, sier Artem Sokol til til.no.

– God i trening og kamp

I TIL er man fornøyd med å ha signert Sokol for resten av sesongen.

– Det viktigste er at vi trenger dekning i det bakerste ledd og han er profesjonell spiller med gode holdninger, som har vært god både i trening og kamp. Til tross for at han fikk en skulderskade, så har han spilt fem kamper i Eliteserien for oss. Han er en ung spiller som stadig utvikler seg, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen til hjemmesiden.

Deler kostnader

Avtalen blir ikke dyr for «Gutan».

– Vi har hatt en veldig god dialog med Arsenal Tula, somogså er med å bidrar på lønnskonstadene, sier Johansen.

TIL skal nå søke om å få utvidet arbeids- og oppholdstillatelsen for Sokol.