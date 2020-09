Haaland tar omstridt agent i forsvar: – Han er verdens beste

Mino Raiola fikk i England mye av skylden for at Erling Braut Haaland ikke havnet i Manchester United. Nordmannen sier at han ikke bryr seg om hva som blir skrevet om superagenten.

Erling Braut Haaland scoret fredag sitt første mål for Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

I 66 minutter var han som resten av det norske laget, helt i skyggen. Da Haaland først fikk sjansen foran det østerrikske målet fredag kveld, havnet imidlertid ballen umiddelbart i nettet.

Han feiret kort, men ellers var det lite å glede seg over på en tung, norsk kveld. Det har vært desto mer å juble for det siste året. Det er ingen tvil om at nordmannen er ett av internasjonal fotballs heteste navn. 44 mål forrige sesong for Red Bull Salzburg og Borussia Dortmund, 10 av dem i Champions League.

Da er det bare naturlig at spekulasjonene om jærbuens fremtid kommer opp igjen og igjen. Til tross for at han byttet klubb så sent som i januar, ville flere medier ha det til at han var aktuell for Real Madrid allerede etter et halvår i Dortmund.

Nylig var imidlertid Mino Raiola ute og slo fast at nordmannen kom til å bli værende i den gule og svarte drakten også denne sesongen.

Agenten har fått oppdraget med å finne den rette veien for en ung jærbu i en hyperkommersiell bransje.

Det er liten tvil om at han er en av de mest omstridte i agentvirksomheten.

Mino Raiola er omstridt i Fotball-Verden. Foto: Albert Gea, Reuters

Det var Raiola som geleidet Zlatan Ibrahimovic opp og frem, og fra storklubb til storklubb.

Han gikk til frontalangrep på Pep Guardiola da svensken mislyktes i Barcelona, og i vinter var det Ole Gunnar Solskjær som fikk unngjelde etter nordmannens uttalelser om Paul Pogba.

Franskmannen er en annen av Raiolas klienter, og sistnevnte mente at Solskjær så på Pogba som «en slave». Det etter at United-manageren hadde sagt at spilleren tilhørte klubben og ikke agenten.

Solskjær hadde da sett seg lei av at Raiola med jevne mellomrom skapte usikkerhet om hvor Pogbas fremtid lå.

Mino Raiola og Zlatan Ibrahimovic på tribunen under en VM-kamp i Russland i 2018. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

– Et enkelt valg

Nå er superagenten, sammen med pappa Alfie Haaland, den nærmeste rådgiveren for Norges nye superstjerne.

– Jeg og far kom i kontakt med ham, og vi bruker ham fordi vi tror han er den beste i gamet. Det er et enkelt valg, sier Erling Braut Haaland om agentvalget. Han stilte på landslagets pressekonferanse sist mandag.

Haaland mener samarbeidet fungerer som de ofte gjør, mellom en agent og en spiller og hans far.

– Vi snakker mye sammen og har en fin dialog, var den korte beskrivelsen Haaland ga.

Samarbeidet ble først kjent da Haaland forlot Molde i 2018. En rekke av Europas største klubber var interesserte, blant andre Juventus og Manchester United.

Haaland hadde pappa Alfie som rådgiver, og de fikk hjelp av Raiola i forbindelse med overgangen til Red Bull Salzburg.

Haaland har storspilt i Dortmund-drakten det siste halvåret. Foto: Reuters

Raiola-påstander

Det var etter at Haaland begynte å herje i leskedrikklagets drakt sist høst, at interessen for alvor tok av rundt den da 19 år gamle spissen.

Han scoret stort sett i hver eneste Champions League-kamp, enten motstanderen het Liverpool eller Napoli.

Nok en gang var United og Juventus blant klubbene som ble nevnt oftest, sammen med den tyske duoen Dortmund og RB Leipzig. Ole Gunnar Solskjær dro fra Manchester for å møte sin gamle elev fra Molde-tiden, men klarte ikke å overtale landsmannen til å velge Old Trafford.

Haaland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Etter at Solskjærs nederlag ble kjent, skrev engelske aviser at den viktigste årsaken var Uniteds motvilje til å innfri økonomiske krav fra Raiola. Flere skrev at agenten krevde en betydelig del av en fremtidig Haaland-overgang til ny klubb. Dette skulle United ha nektet å gå med på.

Påstandene ble tilbakevist på sterkeste både fra Raiola og Alfie Haaland. Sistnevnte sa at årsaken til sønnens klubbvalg, var Dortmunds beviste evne til å utvikle spillere. Samtidig gjør de det nesten alltid bra i Champions League og Bundesliga.

Han avviste også at det var krav fra Raiola som satte en stopper for en gjenforening med Solskjær.

– Det er alltid spilleren som har det siste ordet, sa han til VG.

Haaland. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

– Det siste jeg bryr meg om

Da Aftenposten sist mandag spurte Erling Braut Haaland om han følte Raiola ble fremstilt på en gal og urettferdig måte i forbindelse med overgangen, svarte 20-åringen at det har han ingen kommentar til.

– Han er den beste agenten i verden. Hva folk skriver om ham, får de stå for. Det er det siste jeg bryr meg om, sa Dortmund-spissen.

Han viste heller ikke særlig stor interesse for alle spekulasjonene om hvordan klubbfremtiden hans kanskje ser ut.

– Spør du meg, så er ikke det spørsmålet så relevant. Jeg kom akkurat til Dortmund og har planer om å være der en god stund, sier Haaland.

En ny klubb må uansett være villig til å grave dypt i lommeboken. Nettsiden Transfermarkt verdsetter nå Haaland til 760 millioner kroner.

Det er mer enn tre ganger så mye som tyskerne betalte for ham i januar.