Trump vil ha sporten tilbake: Her er status for USAs mest populære idretter

Med kampsportens retur på amerikansk jord, gleder president Donald Trump seg over at idretten i landet kommer tilbake etter koronastansen.

President Donald Trump ser fram til at profesjonell idrett starter opp igjen i USA. Han gratulerte UFC med det første store idrettsarrangementet på amerikansk jord siden koronakrisen lørdag. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

NTB

Som det første store idrettsarrangementet i USA, åpnet Ultimate Fighting Championship (UFC, MMA-sportens svar på fotballens mesterliga) opp igjen med UFC 249 i Florida natt til søndag norsk tid.

Det hele startet med en videohilsen fra Trump, som gratulerte UFC-president Dana White for å få satt i gang et idrettsarrangement i landet igjen.

– Jeg vil gratulere Dana White og UFC. Vi elsker det, vi synes det er viktig. Få sporten tilbake, oppfordret Trump.

På Twitter søndag gledet USAs president seg også over at hans egen golfbane i Los Angeles åpner igjen.

Viktor Hovland og de andre PGA-spillerne starter opp igjen med første PGA-turnering fra 11. juni og de andre store idrettene i USA planlegger også sin retur.

Her er statusen for landets mest populære idretter:

National Hockey League (NHL):

NHL vurderer å begynne rett på sluttspillet når de starter opp igjen. Forslaget om å utvide sluttspillet til 24 lag kan gjøre at Mats Zuccarellos Minnesota Wild får spille om Stanley Cup. Foto: John Locher / AP / NTB scanpix

Torsdag 7. mai meldte avisen New York Post at NHL og spillerforeningen vurderer å droppe resten av grunnserien og begynne rett på et sluttspill som utvides fra 16 til 24 lag.

Det vil i så fall være godt nytt for Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild, som lå utenfor sluttspillsplass da ligaen ble stoppet 12. mars.

Etter planen skal første runde spilles i best av tre-formatet. Det er ikke satt opp noen konkret tidsplan for når NHL kan starte opp.

Major League Soccer (MLS):

Ronny Deila fikk så vidt begynt som trener for New York City FC før koronaviruset satte en stopper for MLS. Nå kan sesongen mulig starte igjen til sommeren. Foto: Kathy Willens / AP / NTB scanpix

Nyhetsbyrået Reuters meldte fredag at MLS planlegger å fortsette sesongen i Orlando, enten i juni eller juli. Ligaen var så vidt i gang med sesongen før alt ble utsatt 12. mars.

Målet skal være å kunne avholde hjemmekamper senere i sesongen. MLS-finalen kan bli flyttet fra november til desember.

National Football League (NFL):

Etter 20 år i New England Patriots drakt valgte Tom Brady å bytte klubb til Tampa Bay Buccaneers. De skal etter planen sesongåpne borte mot New Orleans Saints i september. Foto: Charles Krupa / AP / NTB scanpix

NFL kunngjorde sitt kampoppsett torsdag 7. mai og kommer til å avholde 16 kamper for hvert av sine 32 lag som de pleier.

Første kamp er torsdag 10. september, der regjerende mester Kansas City Chiefs tar imot Houston Texans på sin stadion i Kansas.

Ifølge profootballtalk.com håper NFL fortsatt på å sette i gang sesongen med tilskuere til stede.

National Basketball Association (NBA):

LeBron James har tidligere uttalt at han ikke er interessert i å spille for tomme tribuner, men det må han nok belage seg på dersom NBA starter opp igjen. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB scanpix

Under en telefonkonferanse mellom spillerforeningen NBPA og spillerne 8. mai, kom NBA-sjef Adam Silver med en oppdatering om status på oppstart av ligaen, ifølge The Athletic.

En avgjørelse kan drøye helt til juni, men dersom det bestemmes at det er trygt å starte opp, vil kampene foregå på én eller to nøytrale baner. Både Orlando og Las Vegas ble nevnt som mulige steder.

Major League Baseball (MLB):

Los Angeles Times meldte lørdag at eierne i de forskjellige MLB-klubbene vil be spillerne om en grunnserie med rundt 80 kamper. Sesongen begynner som regel i mars med 162 kamper for hvert av de 30 lagene i ligaen.

Med færre kamper kan lagene spille mot mest mulig lokale motstandere for å minimere reiseavstand. De skal også foregå uten tilskuere inntil videre.

Ultimate Fighting Championship (UFC):

UFC returnerte med kamper foran tomme tribuner i Jacksonville, Florida natt til søndag. Foto: John Raoux / AP / NTB scanpix

MMA-eventet UFC 249 gikk av stabelen natt til søndag norsk tid i Jacksonville, Florida som det første store sportsarrangementet på amerikansk jord etter koronapausen.

To mindre stevner skal holdes samme sted i løpet av neste uke, 13. og 16. mai. Ingenting etter 16. mai er offisielt kunngjort, men UFC 250 forventes å bli avholdt 6. juni.

Det er heller ikke kunngjort hvor UFC 250 vil bli avholdt, men UFC-president Dana White har nevnt at de jobber med å få på plass kamper på en privat øy. «Fight Island» jobbes med å bli klar til bruk fra juni.

Nascar:

Setter i gang igjen 17. mai på Darlington Raceway i South Carolina uten tilskuere. Det skal bli streng adgangskontroll, men flere enn 700 personer må være til stede for at løpet kan gjennomføres.

Det vil være det første av sju løp på elleve dager. De vil bli fordelt på Darlington i South Carolina og på Charlotte Motor Speedway i North Carolina.

Det er ikke annonsert noen løp etter 27. mai, men Nascar har uttalt at de planlegger å fullføre sine sedvanlige 36 Nascar Cup-løp i 2020.