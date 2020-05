Store utfordringer for Langrenns-Norge: – Er det riktig å utsette utøvere for smitterisiko?

Langrennstoppene jobber på spreng for å finne ut om det i hele tatt er mulig å gjennomføre samlingsdøgn for landslagene slik koronasituasjonen er i øyeblikket.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Johannes Høsflot Klæbo og langrennssjef Espen Bjervig under en samling i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Det er til sammen 22 løpere på allround menn, sprint menn og kvinnelag i regi av skiforbundet. I tillegg kommer det junior- og rekruttlandslag.

– Hvor er det greit å samle 50 stykker? Blant annet må alle ha enkeltrom og tilgang til egne toaletter. Vi har også en utfordring med reiser og det at enkelte er avhengig av å fly. Dette setter begrensninger, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Les også Northug om svensk kupp: – De får verdens beste

Les også Røntgen konstaterer brudd for Klæbo: – Jeg skulle gjerne sett at sesongen hadde startet litt bedre

Sist, men ikke minst handler det om rene helsemessige begrensninger og utfordringer.

– Er det i det hele tatt riktig å utsette våre utøvere for smitterisiko? Vi vet for eksempel lite om eventuelle senvirkninger for dem som blir smittet, sier Bjervig.

Han sier at planene legges nå og at mer vil klart i neste uke.

Normalt har mange på langrennslandslagene hatt første samling i Oslo i begynnelsen av mai.

I flere tiår har det også vært tradisjon med en stor fellessamling med tilhørende pressetreff på Sognefjellet i månedsskiftet mai/juni.

Hva som skjer denne sesongen er helt uvisst. Det er like uvisst hva som vil skje med den kommende konkurransesesongen.