Sørloth ferdig med karantene – ligaen starter 12. juni

Alexander Sørloth forlot onsdag studenthjemmet der han de siste to ukene har sittet i koronakarantene. Samtidig kom beskjeden om fotballoppstart 12. juni.

Alexander Sørloth er ute av karantene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Det er Tyrkias fotballforbund som melder at superligaen blir gjenopptatt 12. juni.

– Vi har tatt beslutningen om at de profesjonelle ligaene starter 12., 13. og 14. juni, opplyser fotballpresident Nihat Özdemir.

Den tyrkiske toppserien har vært stanset siden 19. mars som følge av viruskrisen. Sørloths Trabzonspor topper tabellen på bedre målforskjell enn Fredrik Gulbrandsens Basaksehir.

Påført munnbind

Sørloth har sittet i karantene etter at han kom tilbake til Tyrkia med privatfly 22. april. Onsdag kunne trønderen imidlertid forlate studenthjemmet i Trabzon der han har oppholdt seg de siste to ukene.

Flere tyrkiske medier, blant dem storavisen Millijet, omtaler at Sørloths karantene er over. TV-kanalen Iha har bilder av da Trabzonspor-proffen blir hentet av en bil fra egen klubb.

Nordmannen var påført munnbind, og det samme var klubbrepresentantene som hentet ham.

Det er usikkert om Sørloth rakk onsdagens trening med lagkameratene, eller om han først er tilbake torsdag. Trabzonspor-spillerne gjenopptok treningsaktiviteten tidligere denne uken.

Mål på bestilling

Sørloths to uker lange karantene er i tråd med restriksjonene det tyrkiske innenriksdepartement har innført for personer som ankommer fra utlandet. Karanteneperioden har han tilbrakt i fasiliteter tilknyttet Tyrkias departement for ungdom og idrett.

– Fasilitetene er selvsagt ikke så gode som hjemme, men jeg forventet meg heller ikke så mye. Jeg prøver bare å fullføre karanteneperioden på lik linje med alle andre, sa Sørloth i et intervju med nyhetsbyrået Anadolu nylig.

Sørloth er toppscorer i den tyrkiske superligaen med 19 mål på de 26 serierundene som så langt er spilt.

Også i noen andre land ble det onsdag fastsatt dato for oppstart etter viruskrisen. I Kroatia blir det cupkamper 30. mai og seriekamper fra 6. juni dersom myndighetene godkjenner planen. I Bulgaria skal det spilles seriekamper fra 5. eller 12. juni.

Tysk Bundesliga fikk tommelen opp fra myndighetene onsdag og starter trolig allerede 15. mai.