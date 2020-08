Finaledrømmen brast for Deilas lag – ute av MLS' comeback-turnering

New York City FC tok ledelsen mot Portland Timbers, men tapte til slutt 1-3 i kvartfinalen i MLS is Back-turneringen i fotball.

New York City-trener Ronny Deila måtte tåle tap i kvartfinalen i MLS is Back-turneringen. Foto: Kathy Willens / AP / NTB scanpix

Dermed blir det ikke noe finalespill for Ronny Deilas elever. Det så bra ut etter Jesus Medinas ledermål i kampens 27. minutt, men Timbers' Sebastian Blanco satte inn en svært viktig utligning like før pause.

Halvveis i annen omgang tok Portland-laget ledelsen ved Diego Valeri, mens Andy Polo punkterte kampen kvarteret før slutt.

Gikk videre med et nødskrik

Deila og New York City gikk med et nødskrik videre fra gruppespillet i turneringen og imponerte deretter ved å slå ut sterke Toronto FC i åttedelsfinalen. Mot Timbers ble det imidlertid stopp.

– Jeg synes vi er blitt bedre gjennom turneringen. Vi har hatt noen virkelig gode kamper. Men i dag var vi ikke gode nok på offensiv markering, og de fikk for mange sjanser på kontringer, sa Deila etter kampen.

– Jeg er lei meg for at vi ikke kom videre til neste runde. Men vi må bare lære av det og jobbe hardere fram mot neste kamp, la nordmannen til.

Portland Timbers-spillerne kunne juble for avansement på bekostning av New York City FC. Foto: John Raoux / AP / NTB scanpix

Møter Glesnes

MLS is Back er en comeback-turnering i Orlando, Florida som markerer at fotballen i amerikanske Major League Soccer er i gang igjen etter koronapausen. Planen er at et grunnspill og senere sluttspill skal følge.

I semifinalen skal Portland Timbers møte Jakob Glesnes' lag Philadelphia Union. Minnesota United, som slo San Jose Earthquakes 4-1 lørdag, møter Orlando City i den andre semifinalen.