Sørloth bommet på straffe i cupdrama

Alexander Sørloth og hans Trabzonspor måtte ha straffesparkkonkurranse for å ta seg til kvartfinale i den tyrkiske cupen etter 0-2-tap mot Denizlispor torsdag.

Alexander Sørloth misset straffespark i returkampen mot Denizlispor, men hans Trabzonspor gikk videre i cupen etter straffesparkkonkurranse. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Sørloth misset et straffespark tidlig i 2. omgang etter at han selv ble felt. Han kunne scoret bortemålet som trolig ville sendt laget videre, men keeper reddet.

Trønderen var ikke blant de fire Trabzonspor-spillerne som skjøt i straffesparkkonkurransen. Alle fire scoret, mens to hjemmespillere misset, og dermed trengte man ikke en femte skytter.

Trabzonspor ledet 2-0 etter hjemmekampen, men hjemmelaget utlignet forspranget med scoringer av Oscar Estupinan og Recep Niyaz før det var spilt 25 minutter av returkampen.

Flere mål ble det ikke i ordinær tid, og dermed gikk lagene løs på ekstraomganger. Der ble det ett rødt kort til hvert lag, men ingen scoringer.

To utvist

Trabzonspor-spiller Anthony Nnaduzor Nwakaeme røk ut med to gule kort allerede i det 95. minutt. Det første fikk han for filming, det andre for protester. Hjemmelagets Muhammed Özkal forsvant ut rett før siste fløyte. Han fikk sitt andre gule kort for en felling av Sørloth.

Nordmannen, som har scoret hele 14 mål i serien, spilte hele kampen. Han kom til flere gode muligheter, men denne gang fikk han ikke ballen i mål.

I straffesparkkonkurransen scoret João Pereira, José Sosa, Badou Ndiaye og Dogan Erdogan for Trabzonspor, mens Radoslaw Murawski og Tiago Lopes misset for Denizlispor.

Galatasaray videre

Martin Linnes og hans Galatasaray er også med når kvartfinaler og semifinaler trekkes fredag. Linnes spilte fra start da Rizespor ble slått 2-1 torsdag og 3-2 sammenlagt.

Adem Büyük satte inn 1-0 for Galatasaray på straffespark i det 60. minutt, men gjestene fikk straffespark i det 77. minutt, og da Ogulcan Caglayan scoret var man like langt. Linnes ble byttet ut rett etterpå.

I det 82. minutt satte Mario Lemina inn vinnermålet etter hjørnespark, og Galatasaray er videre.

Onsdag scoret Zlatko Tripic for Göztepe i cupkampen mot Alanyaspor, men 2-2 holdt ikke for Izmir-klubben som tapte 5-6 sammenlagt. Det ble cuptap også for Fredrik Gulbrandsen og Basaksehir. Laget røk tirsdag ut på bortemålsregelen etter 0-0 borte mot Kirklarelispor og 1-1 sammenlagt.

