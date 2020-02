RBK-helten røper: Slik er Koteng egentlig på styremøtene

Tidligere RBK-profil og nå styremedlem Fredrik Winsnes gjester Rasmus&Saga.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Legendarisk bilde: Fredrik Winsnes scoret i bragden mot Dortmund. Her med Jan-Derek Sørensen. Foto: Antonsen, Morten

Han debuterte mot Singsås i 1997, scoret mot Dortmund i ’99 og la opp etter 2011-sesongen.

Da hadde Fredrik Winsnes rukket å spille 330 kamper for RBK. Mellom titlene som RBK-er, var midtbanespilleren også innom svenske Hammarby, danske Aalborg og Strømsgodset.

Slik lytter du

Rasmus&Saga hører du enten ved å trykke på bildet øverst i saken, eller akkurat her.

Du finner også Rasmus&Saga i iTunes, Acast og Spotify.

Fôr opp i ansiktet til Eggen

Ukas Rasmus&Saga handler imidlertid mest om Winsnes’ rolle i RBK-styret, noen dager etter årsmøtet.

Det ble et lederdrama, etterfulgt at flere utskiftinger i styret.

Hvordan opplevde Winsnes det fra innsiden?

Vi diskuterer også Nils Arne Eggens rolle i valget av styreleder, hvor Winsnes drar noen egne Eggen-erfaringer opp av hatten.

Han spilte en årrekke under Eggen i RBKs storhetsperiode, og husker særlig én episode fra treningsfeltet, hvor Winsnes var sikker på at det ville smelle for alvor.

Ciljan og Søderlund

Siden sist har Per Ciljan Skjelbred signert - og mandag skriver Adresseavisen at Søderlund er på besøk hos en svensk klubb, som skal være Göteborg-klubben Häcken.

Hva har det å si for RBK-angrepet?

Vi anmelder også Strindheims fotballåt denne uka.