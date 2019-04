Curlingparet storspiller under VM på hjemmebane: – Vi går for gull

Etter seks seiere var Skottland siste motstander i gruppespillet for det norske paret. Et lag som sto med fem seiere og ett tap før møtet med de norske forhåndsfavorittene.

I en kamp hvor Skottland etter fem omganger ledet 6–2, var lagene likt før den niende og siste omgangen. Der trakk Skottland det lengste strået og vant til slutt 7–6.

– Jeg følte underveis i den åttende omgangen at vi kom til å vinne. Dessverre hadde vi en dårlig start på kampen, som ødela mye for oss. Jeg vet ikke hva som var grunnen til det, men i dag møtte vi en god motstander, sier Magnus Nedregotten.

Norge endte dermed på andreplass i sin gruppe, og vil trolig møte et lag som kom på andre eller tredjeplass i sin gruppe, i åttendelsfinalen.

Fakta: Norges resultater i gruppespillet Slovakia – Norge 0–10 Litauen – Norge 5–12 Norge – Mexico 13–3 Norge – Belgia 9–2 Estland – Norge 4–8 Tyskland – Norge 4–8 Norge – Skottland 6–7

Går for gull

Nedregotten er født i Stavanger og bodde i byen til han var fem år. Nå vil han vinne VM-gull på hjemmebane, sammen med samboeren. Skaslien er fra Oppdal.

– Vi går for gull, sier Nedregotten offensivt.

Resultatmessig er Nedregotten godt fornøyd med gruppespillet, men han mener at de må prestere bedre i sluttspillet hvis de skal ta gullet de drømmer om.

– Det er litt typisk oss å spille et helt greit gruppespill, før vi hever oss i sluttspillet. Jeg føler vi er på vei mot noe, sier han.

Nedregotten tror Sverige og Canada blir de største utfordrerne til gullet.

Fakta: Magnus Nedregotten Født: 24. oktober 1990. Fra: Stavanger Meritter: OL-bronse (Pyeongchang, 2018), bronse i VM mixed double (2015), NM-gull for herrer (2016, 2017).

Marie von Krogh

Håper på flere tilskuere under sluttspillet

– Jeg er veldig fornøyd. Det er topp stemning her, vi har god is og fornøyde utøvere, sier arrangør Christian Topstad.

På tribunen under Norges siste gruppespillskamp var det de skotske supporterne som lagde mest liv, til tross for at mesterskapet arrangeres i Norge.

Arrangøren har tro på at nå som sluttspillet starter vil flere finne veien til Sørmarka Arena for å heie fram flere av verdens beste curlingspillere.

– Det er sluttspillet som begynner fredag som er publikumsmessig mest interessant. Hvis det går som i EM har vi bra med tilskuere i finalespillet, men fram til nå har det vært litt mye påske og litt mye fint vær, smiler arrangøren.

På samme tid som det arrangeres VM i mixed double, gjennomføres VM i seniorcurling for både damer og herrer i samme arena. I løpet av uken er mer enn 50 nasjoner på isen i Sørmarka. VM i Stavanger startet lørdag 20. April og avsluttes førstkommende lørdag.