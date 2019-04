«Du er god hvis du klarer å gjette hva LAN har tenkt»

Det var helt avgjørende med en seier i årets tredje kamp. Det visste vi, det visste spillerne, og det visste Lars Arne Nilsen. Et nytt poengtap hadde skapt dårlig stemning, usikkerhet og uro – og publikumsinteressen ville dalt ytterligere (9.133 tilskuere er ikke mye å skryte av).

Jeg tipper at da ville selv vår beherskede trener begynt å føle presset. Poengtap må vi tåle, men Brann tåler det ikke i tre kamper på rad i starten av en sesong der forventningene er skrudd i været. Brann har tre solide sesonger bak seg, og det siste året har de svidd av store summer på spillerkjøp.

Bård Bøe

Dette er ikke året at Brann skal overraske, dette året skal Brann innfri.

Det gjorde de omsider mot Kristiansund Ballklubb. Etter to middelmådige kamper mot Odd og Strømsgodset kapret Brann alle poengene. De kom ikke uten neglebiting og hjerte i halsen, men de kom, og da glemmer vi fort at forsvaret ga Kristiansund så mye rom at rommene liknet suiter.

Når det kommer til laguttak og formasjon er Lars Arne Nilsen en konservativ mann. Under hans ledelse kan jeg ikke huske at Brann har spilt annet enn 4-3-3 i seriekamper, og han endrer sjelden på førsteelleveren. I onsdagens kamp overrasket han alle.

At en spiller som Taijo Teniste var utelatt, og at formasjonen var 3-5-2, var det få som hadde sett for seg.

Det handlet delvis om at Brann har tre kamper på seks dager, men det handlet nok mest om at Brann måtte gjøre noe med angrepsspillet. I de to første kampene gikk det ikke akkurat på skinner. Henrik Kjelsrud Johansen følte seg ensom på topp og Veton Berisha følte seg ensom på topp.

Ørjan Deisz

Hvorfor ikke bruke både Bamba og Berisha og legge om til 3-5-2, tenkte Lars Arne Nilsen i et vilt øyeblikk. Brann har knapt øvd på 3-5-2, og i den ene øvingen de hadde fungerte det ikke, ifølge Berisha, men treneren tok likevel sjansen. Det ble en suksess.

Når Brann vinner kan vi ikke kalle det annet enn suksess, selv om det igjen må nevnes at forsvarsspillet skurret kraftig. Det var preget av usikkerhet og misforståelser. Noe annet var kanskje ikke å vente. Det var ikke bare ny formasjon som ble testet ut, med spillere som årsdebuterte i eliteserien.

Det er ny kamp allerede på lørdag. Du er god hvis du klarer å gjette hva LAN har tenkt ut til Viking-kampen. Den eneste som er sikkert er at han kommer til å gjøre nye endringer. Jeg tipper at han går tilbake til 4-3-3, og at spillere som Haugen, Teniste og Kristiansen er tilbake i startoppstillingen.

Kanskje han også burde vurdert å gi Håkon Opdal en sjanse? Eirik Holmen Johansen kan ikke skyldes for baklengsmålet, men gjør han ikke mange enkle feil?

Hvem tror du Brann starter med på lørdag?