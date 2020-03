Warholm etter OL-utsettelsen: – Mange som har det mye verre enn oss

Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes mener at utsettelsen av Tokyo-OL var det riktige å gjøre.

Karsten Warholm etter VM-gullet på 400 meter hekk i Qatar i september i fjor. Foto: Jessica Gow, TT / NTB scanpix

NTB

De siste dagene har mediene sendt inn enormt mange forespørseler om å få snakke med Warholm og Alnes. Det forteller duoen i en tekstmelding sendt til landets redaksjoner.

Interessen har særlig vært stor etter at det tirsdag ble klart at sommer-OL i Tokyo blir utsatt til 2021 på grunn av den pågående koronapandemien.

«Spørsmålene har stort sett vært likelydende. Vår holdning er fortsatt at det viktigste nå, er å støtte opp rundt den nasjonale dugnaden om å begrense smittespredningen», skriver Warholm og Alnes.

Warholm er verdensmester på langhakken både fra VM i London i 2017 og fra Doha, Qatar sist år. Sunnmøringen ville ha vært et av Norges absolutt største gullhåp i OL i Tokyo om lekene ikke hadde blitt utsatt.

«Når det gjelder utsettelse av OL og eventuelt andre arrangementer, støtter vi at det er den eneste fornuftige løsningen i den situasjonen verden er i. Vi forstår også at idrett er sekundært nå og at det er mange som har det mye verre enn oss», står det videre i tekstmeldingen fra Warholm og Alnes.

Leif Olav Alnes og Karsten Warholm utenfor VM-arenaen i Doha i fjor høst. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

Duoen ser langt fra helsvart på det selv om de ikke får lov til å vise seg fram fra den største scenen i sommer.

«Vi prøver likevel å ha fokus på utvikling i denne krevende perioden, men vil selvsagt ikke at det skal skje på bekostning av smittevern. Som toppidrettsutøvere er vi vant med å redusere smitterisiko til et minimum, så det er ikke noe nytt for oss».

(NTB / 100% Sport)