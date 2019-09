Norsk 16-åring klar for Premier League-legendens klubb: – Han gir yngre spillere muligheten

Det skriver TV 2. 16 år gamle Arnstad melder overgang fra Stabæk.

TV-kanalen melder videre at det var stor interesse for talentet, blant annet fra Manchester United og AC Milan. Nordmannen ender nå opp i belgisk fotball, i klubben som trenes av Manchester City-legenden Vincent Kompany.

Martin Rickett / AP / NTB scanpix

– Det er en ære for meg å få mulighet til å spille for den belgiske storklubben Anderlecht. Jeg føler at klubben er det rette valget for meg, da Vincent Kompany gir yngre spillere muligheten og de har en ballbesittende spillestil som passer meg bra, sier Arnstad til TV 2.

Anderlecht ligger på 13.-plass i den belgiske eliteserien.