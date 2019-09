«Det var fullt på alle bårer, med løpere som bare ristet».

Det sa svenske Cecilia Norrbom til Aftonbladet etter det varme maratonløpet i friidretts-VM i natt.

Under løpet viste termometeret 33 varmegrader. Det var 73 prosent luftfuktighet, ifølge AFP.

28 løpere brøt, mens 40 fullførte. Løpet har satt ny fart på debatten om Qatars hovedstad Doha burde blitt tildelt VM.

– IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet) må ha mer respekt for utøverne, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

Han mener det er en skandale at IAAF ikke har skjønt at maraton i Doha på denne tiden av året er «helt vilt».

– Det er helsefarlig

IAAF har ikke besvart våre henvendelser lørdag. I et intervju med The Guardian før VM sa IAAF-president Sebastian Coe at løpet ville bli tøft. Han understrekte at arrangørens helseteam ville bli «veldig bra».

– Jeg ville likt å se at ledelsen i IAAF ble tvunget til å løpe maraton i Qatar selv, sier Kaggestad, og legger til:

– Det er helsefarlig. Det er en hån mot utøverne å legge et maraton i den temperaturen.

Kaggestad var landslagstrener for de norske langdistanseløpere i ni sesonger på 80- og 90-tallet. I disse dager er han mest kjent som TV 2s sykkelekspert.

Under sykkel-VM i 2016 var han på plass i Qatar, da i oktober.

– Det var helt grusomt. Jeg klarte ikke å være ute engang, sier Kaggestad, som beskriver det som «helt skandale» at nå også IAAF har gitt Qatar et VM.

28 av 68 brøt. Men hvor uvanlig er det?

Maratonløpet startet ved midnatt lokal tid. TV-bildene viste at løper etter løper måtte trekke seg. Opptellingen til slutt viste at 28 av 68 løpere brøt.

– Det gikk faktisk noe bedre enn jeg trodde, sier maratonguruen Jack Waitz.

Han legger til at løpet likevel var «på grensen til det forsvarlige».

– Det pleier å være en del som bryter, sier tidligere langdistanseløper Sindre Buraas, som jobber som VGs ekspert under VM.

Her er tallene for kvinnenes VM-maraton:

VM i 2011 (Daegu): 46 løpere fullførte, 9 brøt

VM i 2013 (Moskva): 46 løpere fullførte, 26 brøt

VM i 2015 (Beijing): 52 løpere fullførte, 15 brøt

VM i 2017 (London): 78 løpere fullførte, 14 brøt

VM i 2019 (Doha): 40 løpere fullførte, 28 brøt

– Mesterskapsløp er alltid litt spesielle, sier Buraas og forklarer videre:

– Man løper for plassering (og ikke for å sette personlig rekord). Når maratonløpere merker de ikke har dagen i et mesterskap, er terskelen for å bryte kanskje lavere. For man får ikke noe god tid i et mesterskap uansett, sier Buraas.

Han sikter til at det ofte er mer «lureløp» i mesterskap, motsetning til maratonløp der man går for rekorder.

– Er det konkurranse i å løpe i en badstu?

Buraas mener altså at statistikken over hvor mange som brøt ikke er sjokkerende i seg selv. Han er likevel kritisk til Qatar-VM.

– Forholdene er så spesielle at de er umulige å forberede seg på. Man kan spørre seg om det er konkurranse i å løpe fort på maraton eller å løpe i en badstu, sier Buraas.

Jack Waitz er inne på det samme sporet:

– Jeg skulle gjerne sett at det hadde vært et annet sted, for å være litt diplomatisk, sier han.

Bekymring før nattens øvelse

Natt til søndag er det 50 kilometer kappgang i Doha, med Håvard Haukenes som norsk medaljehåp. Den øvelsen begynner 23.30 lokal tid (22.30 i Norge).

Allerede før øvelsen skaper temperaturene bekymring. Spesielt siden vinnertidene pleier å være på rundt tre og en halv time.

– Tror du det blir verre for kappgjengerne enn maratonløperne?

– Ja, svarer Waitz.

– De er lengre ute, og jeg har sett langt flere kollapser i kappgang enn i maraton.