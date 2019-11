Kjæresten til langrennsløperen Therese Johaug har tenkt lenge og vel. Nylig kom beskjeden til landslagstreneren.

Hoff er en av dem som kunne ha kjempet seg til en plass i dobbeltfirer i roing inn mot OL i Tokyo til sommeren, men innser at yrket ikke lar seg kombinere med toppidrett. Bergenseren er ferdig med sine medisinske studier, og holder på med turnus.

Derfor har han gitt landslagstrener Johan Flodin beskjed om at han er uaktuell.

– Jeg synes at jeg har hatt en fantastisk reise med Nils i disse årene. Jeg vet hva han kan tilføre i sine beste stunder, sier landslagstrener Johan Flodin. Han utdyper mer:

– Men jeg vet også at han er klar over hva som kreves for å levere på det ypperste nivået. Han føler at han ikke har den muligheten til å gjøre det nå.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ble enige om å si det

Sjefen forteller at han jevnlig har hatt samtaler med Hoff i sommer og høst, men først i et møte på Olympiatoppen for en uke siden, kom konklusjonen.

– Da tok vi beslutningen om si det til de andre på laget.

Flodin tilføyer at han forstår Hoffs situasjon.

– Jeg har full respekt for den ærligheten han har. Hverken han eller de andre roerne ønsker å dra til Tokyo bare for å være med.

Stein Bjørge

Har VM-gull

Nils Jakob Skulstad Hoff startet sent med roing, men ble likevel god. Et høydepunkt var VM-gull med Kjetil Borch i 2013. Han fikk med seg to OL, først dobbeltsculler med Borch i London i 2012, deretter singlesculler i Rio i 2016.

Hoff deltok siste gang i VM i 2017. Han var på vei til å begynne sesongen i 2018, men så kom studiene imellom. I perioder har veteranen måtte ta seg permisjon fra lesingen, for å kunne satse på roingen fullt og helt.

Flodin opplyser at Hoff er meget godt trent, men ikke rotrent.

Han har ikke hatt stønad eller stipend de siste årene, men Flodin forteller at han hele tiden har vært velkommen tilbake i gruppen.

– Hadde han vært villig å ta valget til å kjøre på topp elite, skulle det gått. Det som kreves er tålmodighet, motivasjon og lyst. Han hadde jo blitt verdensmester, og når man blir mer etablert i yrkeslivet, skal det veldig mye lyst til for å komme tilbake igjen.

Lee Jin-man / AP

Satser mot OL

Norge har to båter som er OL-klare foreløpig. Det er Kjetil Borch fra Horten Roklubb i singlesculler og en dobbeltfirer. Der sitter, Martin Helseth, Aalesunds Roklub, Erik Solbakken, Moss Roklubb, Oscar Stabe Helvig, Norske Studenters Roklub og Olaf Tufte, Horten Roklubb.

‍Alle drar til treningsleir i Portugal fra 9. til 20. desember. Da tar Flodin med seg tre kandidater som også kan hoppe inn i dobbeltfireren, dersom noen skulle. Det er Petter Tufte, Norske Studenters Roklub, Erling Øyasæter, Os Roklubb og Jonas Juel, Norske Studenters Roklub.

Roerne som ikke er OL-klare har for øvrig en ny mulighet til kvalifisering 20. mai i Luzern.

PS. Vi har ikke lykkes å komme i kontakt med Nils Jakob Hoff.