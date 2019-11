Det nordnorske sykkelrittet offentliggjorde etappene i Narvik tirsdag formiddag. To ganger tidligere har rittet vært i Nordens Paris tidligere.

Her er alle etappene:

Grafikk: ARN

ETAPPE 1, 6. august:

166 kilometer. Start- og målgang i Tromsø. To runder på Tromsøya før målgang ved Polaria lik tidligere år.

Grafikk: ARN

ETAPPE 2, 7. august:

172 kilometer. Start i Nordkjosbotn. Via Heia, Øverbygd og Skibotn til Kilpisjærvi i Finland. For første gang er dermed Arctic Race i et annet land.

Grafikk: ARN

ETAPPE 3, 8. august:

184,5 kilometer. Start på Finnsnes, via Skaland, Gibostad og tilbake til Finnsnes, før løypa går i mål på toppen av Målselv Fjellandsby.

Grafikk: ARN

ETAPPE 4, 9. august:

161 kilometer. Start i Gratangen. Via Tovik, Tjeldsundbrua, Sørvika, Kvæfjord før målgang ved sykehuset i Harstad.

Grafikk: ARN

Thor Hushovd tror publikum kan få se noen spennende spurtoppgjør på de to første etappene.

- De to første etappene er godt tilpasset sprinterne, så her blir det garantert fart inn til mål. De to neste etappene er nok mer tilpasset de beste klatrerne, og jeg forventer at ledertrøya kommer til å skifte eier her, slik vi så det i årets ritt, sier Arctic Race-ambassadøren i en pressemelding.