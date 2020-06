Supporternes dom: Seriemesteren, dumpekandidatene og ønskesigneringene

Slik vurderer supporterlederne Eliteserien 2020.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rosenborg og Vålerenga er to av klubbene med størst supporterskarer i Eliteserien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det er ingen tvil om at Eliteserien 2020 kommer til å bli en sesong utenom det vanlige. Kampprogrammet blir tøffere, de aller fleste supportere må se de første kampene hjemme på TV-skjermen, og ingen vet om sesongen vil fullføres.

Det som derimot er helt sikkert, er at det er fotballfeber blant fansen.

I den anledning har vi hørt hva supporterne i de 16 eliteserieklubbene tenker før sesongen braker løs.

Vi stilte supporterne følgende spørsmål:

Hvem blir topp tre i Eliteserien 2020? Hvem rykker ned? Hva tenker du om ditt lags sjanser? Hva blir sesongens store overraskelse? Hvilken spiller ville du helst hatt til din klubb?

Bataljonen-leder Roger Lillebøe-Hansen skulle gjerne sett at Bård Finne returnerte til Brann. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann

Roger Lillebøe-Hansen, leder i Bataljonen:

1. Regner dessverre med at trønderne og moldenserne er der oppe sammen med Brann.

2. Jeg tror nok Sandefjord med stor sikkerhet vil være der nede, og så er det ganske mange andre jeg godt kunne tenkt meg at rykket ned.

3. Vi har tatt medalje annethvert år de siste årene. Det kan jo det være et godt utgangspunkt for sesongen.

4. Jeg tror Ole Martin Kolskogen vil ta Eliteserien med storm. Tror også Erlend Hustad kommer til å bli lagt merke til.

5. Bård Finne, åpenbart. Et ekte sjarmtroll som alltid vil ligge øverst på ønskelisten, og som på ingen måte har brent broene i hjembyen.

Rosenborg

Christer Nesset, nestleder i Kjernen:

1. RBK, Brann og Bodø/Glimt.

2. Sandefjord og Start.

3. Bør ha gode muligheter til å innfri forventningene om gull. At Per Ciljan kommer hjem og blir forhåpentlig klar fra runde 5, øker sjansene betraktelig.

4. Stabæk kan overraske, VIF skuffer nok som vanlig. Filip Brattbakk kan putte noen mål om han får litt spilletid.

5. Ole Kristian Selnæs, RBK har ikke vært stabilt gode over tid etter han dro. Ole som anker og Per Ciljan som indreløper hadde vært kult å se.

Les også Stor oversikt: Disse spillerne kommer til å prege Eliteserien i år

Kjernen-nestleder Christer Nesset tror Filip Brattbakk (t.h.) kan bli sesongens store overraskelse. Foto: Ole Martin Wold

Molde

Eva-Brit Mauseth, leder i Tornekrattet:

1. 1.) MFK – best stall i henhold til mange kamper, 2.) RBK – begynner å bygge seg opp igjen, og Ciljan er tilbake, 3.) Brann – på grunn av Forren i forsvar.

4. Tror Haugesund kan overraske.

5. Forren tilbake som forsvarssjef.

Viking

Roar Åkerlund, leder i Vikinghordene:

1. RBK og Molde kommer nok til å være stabilt gode, utover det er det åpent. Fortsetter Viking utviklingen kan de blande seg i toppen, men det kan også Brann og Odd.

2. Det blir en rar sesong hvor mange nye faktorer spiller inn, men tror Sandefjord skal få slite. Tror også Start får en tung sesong.

3. Hvis Viking finner tilbake til der de var i fjor, kan utviklingen fortsette og vi kan håpe på en minst like bra plassering som i fjor. Men det er en tøff andresesong etter opprykket, så kan bli alt mellom 3. og 10. plass.

4. Bjarne Berntsen har trolig funnet ett nytt fantastisk talent i Sebastian Sebulonsen. Blir allerede sammenlignet med Kristian Thorstvedt, og tror han fort kan bli årets snakkis.

5. Vi venter høflig mens Zlatko Tripic lever proffdrømmen, og gleder oss til han en gang i fremtiden vender hjem. For de fleste Viking-supportere har han fått heltestatus. Frem til da stoler vi på Bjarne Berntsen fortsetter å overraske oss positivt med spillerlogistikken.

Roar Åkerlund, leder i Vikinghordene, håper at Zlatko Tripic vender hjem i fremtiden. Lyngdølen dro til tyrkiske Göztepe S.K. etter forrige sesong. Foto: Fredrik Hagen

Aalesund

Sindre Næss, leder i Stormen:

1. Regner med at RBK og M***e er i toppsiktet ... ellers tror jeg det blir hipp som happ.

2. Ikke vi, det er sikkert! De andre får slåss om å få lov til å rykke ned.

3. Midt på treet, i år er det viktigst å etablere seg.

5. Ikke tenkt tanken, dette får trenerteam og sport vurdere. Vi støtter uansett de som er i klubben vår.

Vålerenga

Erling Rostvåg, talsmann i Klanen:

1. Her er vår antatte tabell:

Det er like håpløst å spå Vålerengas plassering denne sesongen som å skulle spå fremtiden Molde

4. VIF har mye spennende talent i år, men han som trolig overrasker alle, blir Osame Sahraoui. I tillegg tror vi Odin Thiago Holm får mer ansvar enn mange tror så tidlig og at Klaesson fortsetter å ta steg denne sesongen.

5. Niklas Castro vil til oss, og vi ser gjerne gutten tilbake. At Niklas elsker Vål'enga er noe alle vet.

Les også Hvilke talenter slår gjennom i Eliteserien i år? 15 spillere trekkes frem.

Dag-Eilev Fagermo lot seg imponere av Osame Sahraouis prestasjoner i sesongoppkjøringen. Klanen-talsmann Erling Rostvåg tror 19-åringen kommer til å overraske i år. Foto: Jan Kåre Ness

Start

Kai Rune Karlsen, leder i Tigerberget:

1. Vanskelig å komme utenom Molde og RBK. Jeg har vokst opp med hegemoniet til RBK, så det hadde ikke gjort noe om Molde fikk ett år til. Sarpsborg 08 var fryktelig gode mot Start i treningskamp, så det er fristende å plassere dem høyt.

2. For meg er det opplagt at det er Mjøndalen og Sandefjord.

3. Jeg skjønner at Start trekkes frem som en dumpekandidat, men jeg håper at vi kan overraske og i hvert fall komme oss opp og unngå kvalik.

4. Jeg benytter muligheten til å trekke frem Jesper Daland. Det er mange som ser et stort potensial der. Han tror jeg kommer til å spille seg inn på laget og dominere for Start.

5. Vi trenger nok en rutinert type. Det klinger ikke veldig godt, men en Christian Gauseth som kan rive, slite og være litt ufin. En som alle hater å spille mot, men som folk elsker å ha på sitt lag.

Odd

Alexander Almvik, styremedlem i Oddrane:

1. Det blir nok RBK og Molde på topp i hvert fall.

2. Det tror jeg blir Sandefjord og Mjøndalen.

3. Vi har jo mange gode spillere i alle posisjoner, men så er det store spørsmålet hva som skjer med Børven. Hvis vi har et godt år, kan vi blande oss inn helt der oppe. Hvis ikke det klaffer, blir det nok midt på tre.

4. Vi har stor tro på en ung midtbanespiller i Odd, Filip Jørgensen. Hvis han får muligheten, kan han overraske ganske mange.

5. Det viktigste er å beholde Børven, men mest sannsynlig må vi ha en spiss inn. Da kunne jeg tenkt meg en type som Leke James.

Les også Stor Eliteserien Fantasy-guide: Spillerne du må ha, røverkjøpene du kan gjøre og tabbene du må unngå

Oddrane-styremedlem Alexander Almvik frykter at Odd må på spissjakt. Superspiss Torgeir Børven ryktes til RBK. Foto: Jan Kåre Ness

Haugesund

Arild Flesjå, leder i Maakeberget:

1. Jeg tror Molde vinner. Ikke nødvendigvis ønskelig, men RBK på annenplass. Håper og tror at FKH kan klare tredje med flyt, men jeg har en følelse av at VIF tar den plassen.

2. Jeg tror Aalesund går ned. Sandefjord går også ned. Odd tror jeg faktisk kommer til å slite uten Fagermo, så jeg plasserer dem på kvalik.

3. Det ser bra ut. Flyten har sett bra ut på treningskampene.

4. Kanskje Wadji tilbake som årets spiller. På samme måte som med Therese Johaug, mener noen at det er helt horribelt, mens andre sier: «Er du ferdig sonet, er du ferdig sonet». Jeg tror han kommer tilbake og viser at han er kjempegod.

5. Forren. Jeg tror det er en stor styrke for Brann. Jeg tror han ønsker å vise seg frem. Han har et ufattelig godt fotballhode.

Sandefjord

Marius Lie, talsmann i Blåhvalene:

1. RBK, Molde, Brann.

2. Mjøndalen og Start rykker nok ned, lagene ser svake ut.

3. Vi kan overraske. Har hurtige spillere i alle ledd, god blanding av erfaring og ungt pågangsmot. Tror George Gibson (Spiss i Sandefjord) kan overraske, virker å ha tatt store steg i vinter.

4. Odd kan slite etter trenerbytte. Overganger er noe vi kan se mye av ut fra Eliteserien fremover. Covid-19 gjør at utenlandske klubber vil se enda nøyere på billigere spillere enn tidligere.

5. Flamur Kastrati. Et stort savn å ha en spiller om får i gang publikum og er en spiller som alltid gir 100 prosent. Samtidig kunne vi trengt en spiss som han.

Flere supportere lar seg irritere over Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth. Kai Rune Karlsen, leder i Tigerberget, skulle derimot gjerne sett en lignende spiller i Start-trøyen. Foto: Fredrik Hagen

Kristiansund

Kristin Hjeldnes, leder i Uglan:

1. Molde, Bodø/Glimt, RBK. Selv om vi ikke direkte unner Molde den plasseringen, er det greit å være realist. De har nok Norges største og dyreste stall, kjøpelaget.

2. Mjøndalen og Sandefjord

3. I Kristiansund liker vi å bli undervurdert som tidligere. Men stallen virker sterk og vi har overraskelser på lur. Vi ligger nok blant topp 6 i år også.

4. Sesongens overraskelse blir Max Williamsen, KBK-talentet som på grunn av tett kampprogram helt sikkert vil få mer spilletid og vist seg frem.

5. Børven, vi trenger enda en målmaskin i Kristiansund.

Strømsgodset

Thor Arne Hanssen, leder i GodsetUnionen:

1. Jeg tror RBK vinner i år. Så tror jeg Molde blir nummer to. Plassene tre til tolv er umulig å si.

2. Sandefjord på siste, så 3050 (Mjøndalen) på nest siste. Start kommer på kvalik.

3. Alt avhenger av starten, men jeg tror vi gjør det bedre enn i fjor, og da kom vi på ellevteplass med små marginer. Jeg tror vi skal være fornøyde med topp åtte.

4. Det dukker jo alltid opp en «wonderkid». Det er alltid et topplag som havner i bånn, så jeg tipper det kommer bomber i alle retninger. Jeg vet ikke, for det er så mye som kan skje denne sesongen.

5. Hvis jeg kunne valgt flere, og som er realistiske, må det være Iver Fossum og Gustav Wikheim. Det kjedelige svaret er Martin Ødegaard, men alle vet jo at det ikke skjer.

Kristin Hjeldnes, leder i Uglan, tror Max Williamsen (t.h.) blir en åpenbaring denne sesongen. Her fra ungguttens innhopp mot Manchester United i fjor sommer. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Stabæk

Bjørn Posse Sandboe, leder i Stabæk Support:

1. Vi havner på topp tre. De andre kan gjøre opp seg imellom.

2. Ikke så farlig, jeg bare håper det blir like dramatisk som i fjor. Masse grining.

3. Vi er gode nok til å ta en enda bedre plassering enn i fjor.

4. Jeg blir sykt overrasket om styret i Tornekrattet faktisk trekker seg slik de sa at de skulle. Jeg blir også veldig overrasket om aktuelle myndigheter vurderer det slik at vi faktisk klarer å stå oppreist på en tribune uten masse bølgebrytere og støttegjerder på hver rad, at vi klarer å drikke en øl på stadion uten at barn blir traumatisert og begynner med hasj, og at vi fortsatt klarer å bruke pyroteknikk uten å brenne oss på fingrene. Ser man på de tiltak og restriksjoner som er rettet mot fotballsupportere, er det jo nærmest utrolig at vi mot all forventning klarer å ta vare på oss selv i det daglige.

5. En klubbspiller fra vårt eget akademi som ikke stikker gratis, men skriver ny kontrakt før han blir solgt til en storklubb i utlandet mens vi sitter igjen med dollaaah!

Mjøndalen

Harald Mørk, talsmann i 3050:

1. «Kjedelig» tips, men tipper RBK, Molde, Brann. Disse tre har rett og slett gode spillere/god stall, i hvert fall de to første.

2. Sandefjord og Start. Vanskelig å tippe, men dette gir vel lave odds.

3. Det blir nok en sesong hvor det gjelder å overleve i Eliteserien. Selv om det er spennende med poeng, målforskjell og kjemping helt til siste spark, tar jeg heller en «kjedelig» midt på tabellen-plassering for å være sikret en ny sesong på øverste nivå.

4. Håper selvsagt på at egen klubb kan overraske, og for eksempel vår nye spiss Shuaibu Ibrahim virkelig finner nettmaskene.

5. Ohi, Molde, målscorer, eller Pål André Helland, RBK, servitør. Har dessuten sans for Salvesen i Godset. Ønsket han til MIF da han var i Ull/Kisa. Jobber, jager og scorer mål.

Victor Okoh Boniface viste lovende takter i fjor. Jørgen Nesje, talsperson i J-feltet, tror nigerianeren kan bli årets toppscorer. Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt

Jørgen Nesje, talsperson i J-feltet:

1. Molde, Glimt, VIF.

2. Ikke så nøye, vi lever fortsatt på dem som rykket ned i fjor.

3. Som tabelltipset viser er vi sikre på at Glimt kommer til å følge opp. Utrolig sulten gjeng!

4. Victor Okoh Boniface. Ung nigeriansk spiller som kommer til å bli toppscorer i år. Føyer seg så inn i rekkene av spillere som er blitt solgt til utlandet for mange millioner. Eliteseriens midtstoppere kan bare stålsette seg.

5. Vi er meget fornøyd med troppen. Likevel skuffende at Erlend Dahl Reitan tok steget ned til RBK

Sarpsborg 08

Arvid Johnsen, styremedlem i Fossefallet:

1. RBK, Molde, og så håper jeg på Sarpsborg. RBK har fått inn en god spiller i «Doff» (Kristoffer Zachariassen), så jeg tror de tar tilbake tronen i år.

2. Sandefjord og Mjøndalen. Så får du nok Start på kvalik.

3. Vi har fått ny trener og spillestil, og det har vært god flyt i de første treningskampene. Treneren (Mikael Stahre) har en god CV fra Sverige. Samtidig var vi langt nede i fjor, så jeg tror vi skal være fornøyde med øvre halvdel.

4. Jeg tror Jørgen Strand Larsen får sitt store gjennombrudd. Han er et kjempetalent.

5. Aaron Samuel. Jeg vet ikke hvor han spiller nå, men det var en kraftspiss. Et ordentlig lokomotiv i angrep