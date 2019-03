HAMAR: Det er en dyster garderobe som møter Aftenbladet etter tapet for Storhamar. Kampen var stort sett over etter første periode, men det nytter ikke å deppe for lenge. Allerede til søndag venter ny semifinalekamp.

– Det er det som også er fint med sluttspillet. Matchene kommer tett og det er ingen poeng som deles ut. Her er det kun kamp for kamp, og alle de lever sitt eget liv. Så vi får bare kjøre på, maner Dennis Sveum.

Backen mener det er positive ting å ta med seg til tross for at kampen i realiteten var over etter første periode.

– Det at vi fightet tilbake tar vi med oss. Vi reduserer to ganger der, og med en scoring til hadde det virkelig blitt spenning. Så det kan vi absolutt ta med oss, sier Sveum.

– Vet ikke helt hva dommeren så

Allerede etter fem minutter hadde Oilers sluppet inn to mål i undertall. En av dem som måtte i fryseboksen var Phil Lane – amerikaneren var ikke helt enig i dommerens avgjørelse.

Christoffer Hjalmarsson

– Jeg vet ikke helt hva dommeren så. Fra mitt ståsted var det skulder mot skulder, og det ble først ikke dømt noe som helst. Etter et møte mellom dommerne var det plutselig 14 minutter, men det er hva det er. Du vil åpenbart ikke tilbringe så lang tid i utvisningsboksen i sluttspillet, men du må bare glemme det og se fremover, maner Lane

Det var dog ikke bare utvisningene som sørget for at Oilers havnet bakpå. Gjestene hang rett og slett ikke med på Hamar, noe Lane glatt erkjenner.

– Hele kampen må bare glemmes, du kan ikke gi Storhamar en 4–0-ledelse. Vi må levere mye bedre på søndag, og det skal vi!

Vil ikke skylde på lite hvile

I forkant av kampen har det vært diskutert om Storhamar hadde en fordel av flere hviledager i forkant av kampen, men det skal ikke brukes som unnskyldning.

Christoffer Hjalmarsson

– Nå er vi så langt ut i sesongen, og vi har trent bra hele året. Du skal på en måte være klar for det her. Om du får to dager ekstra er ikke det nødvendigvis en fordel, så det skal vi ikke skylde på, er den krystallklare meldingen fra Sveum.

– Hva må gjøres på søndag for å slå tilbake?

– Vi må være det laget som tar initiativet fra start. Vise at vi vil være med i den serien her, det blir veldig viktig. Vi har ikke råd til å gå under 2–0 i kamper mot Storhamar, så vi må pushe på og være gode på det vi kan. Det har vi også vist tidligere i år, sier en optimistisk Sveum som på ingen måte har mistet troen etter stortapet.