Henrik Ingebrigtsen etter VM-finalen: – Nå må jeg bli smertefri

DOHA: Bare noen timer etter at Henrik Ingebrigtsen sprang i mål til 13. plass i finalen på 5000 meter i VM, satte han seg på flyet til Oslo. Han skal hjem til Norge for å finne ut hvordan han kan bli smertefri.

– Vanvittig fornøyd

28-åringen har slitt med skader og smerter store deler av sesongen, og uttalte før mesterskapet at han kunne blitt hjemme med god samvittighet.

Men lysten på å måle krefter med verdens beste ble for stor.

Målet før VM var å komme til finalen på 5000 meter. Det klarte han. I finalen håpet han å ikke komme sist. Det klarte han også.

– Jeg har høye ambisjoner, men akkurat nå er jeg vanvittig fornøyd med en 13. plass i VM. Målet mitt var å ikke komme sist, egentlig bare for å ha et mål. Jeg hadde vært fornøyd med 15. plass også, sa Henrik Ingebrigtsen etter VM-finalen på 5000 meter med et smil.

Lise Åserud

Han har ambisjoner om å hevde seg blant de aller beste, men mente 13. plassen i VM var en virkelighetssjekk på hvor han ligger akkurat nå. Han kom i mål på tiden 13:36.25.

– Tiden er representativ for hvordan jeg har prestert denne sesongen. Jeg hadde ikke en tung dag og gjorde ikke et dårlig løp, sier han.

– Kjente smertene helt fra start

Før VM kjente Henrik smerter i tåen nærmest stortåa. Den samme tåen som delvis satte ham ut av spill i forbindelsen med Rio-OL i 2016. Etter kvalifiseringen fortalte han at tåen hadde plaget ham underveis i løpet. Det gjorde den også i finalen.

– Jeg kjente smertene helt fra jeg tok på meg piggskoene før finalen. Jeg merket at jeg ikke klarte kjøre skikkelig stigningsløp med piggskoene på fra start. Jeg følte ikke at jeg haltet så mye, men merket at jeg var litt mer på hælen på den ene foten enn jeg var på den andre, forklarte han etter finalen.

Henrik slapp feltet etter rundt 2000 meter, men klarte å løpe seg opp en plass før mål, og endte til slutt på 13. plass.

Filip brøt løpet på grunn av magekramper, mens lillebror Jakob kom på en sterk 5. plass med tiden 13:02.93.

Lise Åserud

Smertefri

Nå er VM over for eldste løpebror Ingebrigtsen. Mens Filip og Jakob forbereder seg til 1500 meter som starter med kvalifiseringsrunder torsdag, er Henrik på vei til Oslo. I hovedstaden skal han gjennom både MR-undersøkelse og CT-skanning før han drar videre hjem til familien i Sandnes.

Han forklarer at han er usikker på hva som skal til for at han skal bli smertefri, men er tydelig på at det er en forutsetning dersom han skal klare å løpe så fort som han mener han kan klare.

–Jeg må ha et helt perfekt løpssteg, kjøre baneøkter der timingen er i bakken og jeg kan bruke begge beina like mye. At jeg blir smertefri er en forutsetning for at jeg skal kunne springe så fort som jeg har lyst til, sier han.

– Hva ser ut til å være løsningen når det gjelder tåen?

– Jeg vet ikke. Det har vært ganske bra de to siste årene etter at jeg opererte den. Kanskje jeg bare må være litt flinkere når det gjelder bevegelighetstrening eller bruke innleggsåler. Det kan også være at et nytt inngrep er nødvendig, men det vet jeg ikke nå, sier han.