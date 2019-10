Klopp hyller Haaland som en fantastisk spiller: – Gratulerer, Norge!

ANFIELD: Den regjerende Champions League-mesteren har naturligvis store ambisjoner også i denne sesongens utgave av verdens største klubbturnering.

Skal en syvende triumf bli en realitet, er de nesten avhengige av tre poeng mot Red Bull Salzburg onsdag kveld, etter 0–2-tapet i Napoli. Den største trusselen på Anfield kan fort bli en tenåring fra Jæren.

Erling Braut Haaland imponerte voldsomt i Champions League-debuten mot Genk 17. september. Det tok bare to minutter før han scoret det første målet, og før lagene gikk i garderoben til pause sto han med hat trick.

Det har naturligvis Jürgen Klopp fått med seg.

– Norge har gode fotballspillere, åpenbart, smite han da TV 2 først spurte om Haaland.

Klopp fortsatte med å legge ut om den norske spissen.

– Han er en fantastisk spiller. Han er ung, har selvtillit, er rask og ser klar og fokusert ut på banen. Han er en skikkelig trussel. Jeg tror han er på et perfekt sted for øyeblikket. Det er viktig for spillere i den aldergruppen at du spiller så ofte som mulig på et høyt nivå, og forbereder deg på den neste utfordringen i livet. Det er det han gjør, sa Liverpool-sjefen, før han til slutt la til:

– Gratulerer, fremtiden for norsk fotball er trygg.

Tyskeren ble imidlertid mindre snakkesalig når det var snakk om hvordan Liverpool skal stoppe Haaland.

– Jeg har lagt en plan. Hva den blir får du se under kampen onsdag.

MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

En som ikke virket like godt forberedt på onsdagens norske trussel, er Sadio Mané.

«Sorry. Can you repeat?» var svaret da senegaleseren ble spurt om han tror Haaland kan følge i hans fotspor fra den østerrikske klubben og til toppen av Europa.

Da spørsmålet ble stilt på nytt, sa Liverpool-stjernen at han ser noen kamper fra østerriksk fotball på TV, spesielt når Salzburg spiller. Han tror flere kan få fine karrierer, men det virket vel ikke helt som han hadde finstudert den norske tankspissen.

Usikker til storkampen

De siste ukene har imidlertid Haaland slitt med sykdom, og han har knapt vært på banen. Ifølge TV 2 er det problemer med lungene som har holdt ham på sidelinjen.

Det er fortsatt usikkert om han er klar til å spille på Anfield onsdag kveld.

Salzburg holder sin pressekonferanse på arenaen klokken 18.15, og da vil vi trolig få flere svar om Haalands helsetilstand.

19-åringen ble med hat tricket den tredje yngste gjennom tidene til å score tre i samme kamp i verdens største klubbturnering. Ifølge statistikknettstedet Opta er det bare verdensstjernene Raul og Wayne Rooney som har klart det samme så tidlig i livet.

Prestasjonen gjorde at han av UEFA fikk tittelen som rundens beste Champions League-spiller.

Saken oppdateres