Denne oppturen blir ikke ekte

KOMMENTAR: TIL bygger nytt lag, skaper nye profiler og vinner kamper - foran nesten tomme tribuner. Snart vil folk leve helt fint uten en tur på stadion.

TOMT: Her jubler TIL etter seieren mot Strømmen mandag kveld, foran en nesten tom stadion. Foran de få som fikk lov å komme inn på Alfheim kunne hovedtrener Gaute Helstrup (til venstre) og kaptein Simen Wangberg (i midten) strekke armene i været. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Rett ved det gamle TIL-huset finner du den nordlige inngangsporten på Alfheim stadion. En gang i tiden stedet de fleste passerte for å komme inn på «Store Stå». Var du for sent ute, gikk dyrebare minutter av kampen på å stå i en tilsynelatende evigvarende kø for å komme inn via de trange passasjene som ledet fram til en overarbeidet billettør.

Så handlet det om å finne en plass med god utsikt til det som skjedde nede på det slitte naturgresset, helst så sentralt som mulig. Hvis du var uheldig havnet du bak en av de litt høyere TIL-supporterne. Da gjaldt det å finne ny plass snarest mulig, «Gutan» kunne tross alt score når som helst.

I dag er verken køa eller «Store Stå» en realitet. Sistnevnte ble revet til fordel for en ny tribune, med tak, i 2005. Til noens fortvilelse, andres glede. Mange vil hevde stemningen aldri ble den samme igjen på Alfheim.

Køa er erstattet med strikte regler. For pressens del innbefatter det at vi må forhåndsregistreres med navn, telefonnummer og e-post før Trygg Vakt aller nådigst slipper oss inn på et folketomt stadion. Tidligere i vår drev de med temperaturmåling, det er i det minste droppet nå.

Bare 200 av Hvermannsen og sponsorer får ellers slippe inn, etter trekning fra TIL-hold. Selv om noen slemt ville antydet at det tallet kanskje hadde vært det reelle uansett, er det tynt på en arena med plass til nesten 7.000 mennesker.

Riktignok synges det godt fra de 15 supporterne i Forza Tromsø, som holder til på sin faste plass. Rundt dem er det ikke et menneske å se. Jeg skulle gjerne sagt at det var merkelig med alle de røde setene som står tomme, men det verste er at det føles stadig mer normalt.

Alle er kjent med at koronaepidemien har endret mye på kort tid. Den er også nok et eksempel på hvor tilpasningsdyktig mennesker egentlig er. Når vi ikke kan reise, lar vi være. Når vi ikke kan hilse på hverandre, lar vi være. Kan vi ikke spille breddefotball, er det heller mulig å gå på byen. Og når vi fysisk ikke kan gå på fotballkamp, finnes det både Eurosport, Netflix og HBO.

Fotballen slet fra før med å holde på de tilskuerne, og det engasjementet som er der. Siden toppåret i 2007, med over 10.000 tilskuere i hver eliteseriekamp, har det i stor grad gått nedover. Tallet i fjor havnet på 5.781.

For alt det vi vet kan myndighetene åpne opp for flere tilskuere på fotballkamper allerede om dager eller uker. Alternativt kan hele sesongen avvikles på samme vis.

Man kan bare ane at konsekvensene er langt større enn det vi vet til nå. I tillegg til interessen, vil det økonomiske fundamentet åpenbart berøres i lang tid framover. Amerikaniseringen vi ser stadig mer av England, i form av flere vannpauser og VAR-pauser underveis i kampen har vi heldigvis sluppet unna. Trenden går like fullt mot flere og flere avbrudd i spillet, en drastisk endring i fotballens vesen.

Det er i hvert fall langt fra sikkert at det bare er å åpne opp igjen, og tro at alt av gamle vaner vil gå tilbake til det som var normalen bare for noen få måneder siden.

For selv om vi merker betydelig interesse når det gjelder lesertall på TIL, kan terskelen mange av dem som har vært fast på Alfheim, ha blitt flyttet til det punktet at de ikke går. Noe som heller ikke ble lettere av at de rykket ned en divisjon.

Da Eric Kitolano, en for de fleste ukjent TIL-spiller, presenterte seg med et flott mål og påfølgende saltomortale mandag kveld, burde han jublet mot en tribune full av fans som hadde fått en ny profil å heie på. Det skjedde åpenbart ikke.

I stedet er det blitt sånn at den mye omtalte treningskampfølelsen ikke blir borte. Det er som om det som foregår ikke egentlig er «på ordentlig», som unger ofte sier.

TIL har i vår fått nok en ny trener. Denne gangen en lokal kar fra Kroken som trenger all den hjelpen han kan få, skal TIL rykke opp igjen på første forsøk. Gaute Helstrup har kommet relativt langt på de snaue to månedene han har vært sjef. Mye må fortsatt bli bedre, men viktigst av alt. Han vinner kampene, og det kan ingen ta ifra ham.

Han, og vi andre, snytes for den ekte opplevelsen en opptur egentlig skal være.