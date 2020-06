Daniel Braaten klar for Skeid

Den tidligere Brann- og Rosenborg-spilleren vender hjem.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Daniel Braaten er tilbake i gamleklubben. Foto: Twitter / Skeid1915

Daniel Braaten (38) er klar for annendivisjonsklubben Skeid. Det bekrefter Oslo-klubben på sosiale medier.

– Det er veldig fint for klubben å få tilbake Daniel. Det er veldig hyggelig at han har lyst til å bidra for barndomsklubben sin. Det setter vi veldig pris på, sier Skeid-trener Gard Holme.

Braaten har vært klubbløs siden han forlot Stabæk ved nyttår.

– Han er jo fortsatt en bra spiller, han spilte i Eliteserien i fjor, så vi håper at han skal bidra med mer enn å bare være hyggelig. Dette er en viktig signering for A-laget vårt, sier Holme.

Skeid-treneren sier at klubben i flere år har forsøkt å lokke tilbake Braaten.

– Nå passet det med tanke på hans prioriteringer i livet. Utover det må du nesten snakke med han, sier Holme.

Daniel Braaten i aksjon for Stabæk i fjor. Foto: Fredrik Hagen

Braaten vokste opp som Skeid-spiller og ble værende til 2004. Da gikk han til Rosenborg.

Han har også spilt for Bolton, Toulouse, FC København, Vålerenga og Brann.

Saken oppdateres.