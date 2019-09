Romania passerte Norge på tabellen og legger press på Sverige

Valencia-spissen Rodrigo og Borussia Dortmunds Paco Alcacer scoret to ganger hver og sørget for at alle poengene ble værende igjen i Gijon da Spania slo Færøyene 4–0 i Norges EM-kvalifiseringsgruppe.

EM-kvalifisering, gruppe F K S U T Mål for Mål mot Poeng Spania 6 6 0 0 17 - 3 18 Sverige 6 3 2 1 13 - 8 11 Romania 6 3 1 2 13 - 7 10 Norge 6 2 3 1 11 - 8 9 Malta 6 1 0 5 2 - 13 3 Færøyene 6 0 0 6 3 - 20 0

Rodrigo scoret sitt første etter 13 minutter, et mål som burde vært annullert. Rodrigo var i klar offsideposisjon da han fikk ballen og scoret.

Samme mann doblet ledelsen etter 50 minutter da han løp opp en ball i bakrommet og sendte den i lengste hjørne.

Innbytter Paco Alcacer satte med ett minutts mellom 3–0 og 4–0 like før sluttet.

Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix

Med seieren topper Spania gruppe E med 18 poeng på seks kamper.

Nærmest følger Sverige, mens Romania er nummer tre etter 1-0-seieren over Malta søndag. De to lagene har henholdsvis 11 og 10 poeng. Norge holder fjerdeplassen med ni poeng.

George Puşcaş scoret Romanias eneste mål mot Malta. Den matchvinnende scoringen kom to minutter ut i annen omgang.

Sverige og Norge spilte på sin side 1–1 på Friends Arena i Solna.