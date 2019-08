Hoelgaard tok seieren på siste etappe av Arctic Race

For andre gang på sine syv år, endte Arctic Race of Norway uten en nordmann på pallen sammenlagt. De norske utfordrerne hadde for lite å stille opp med da Aleksej Lutsenko (Astana) søndag sikret sammenlagtseieren foran Arkéa-Samsic-rytteren Warren Barguil.

De fikk likevel vist seg godt frem under den nordlige sommersolen, da Markus Hoelgaard sikret seieren på den siste etappen av årets ritt. Den 24 år gamle Uno X-rytteren rykket fra de store kanonene fem kilometer fra mål, og han holdt luken intakt helt til mål.

Amund Grøndahl Jansen var nærmest, men den norske mesteren greide ikke å sykle inn landsmannen. Dermed sikret Stavanger-syklisten sin første proffseier i karrieren.

Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Klatretrøye til Eiking

Uno-Xs Jonas Hvideberg og Jokers Andreas Vangstad kjempet seg søndag med i en femmannsbrudd, men snaue tre mil før mål på den 166,5 kilometer lange etappen fra Lødingen til Narvik, var de hentet inn av hovedfeltet. Da de to nordmennene ble kjørt inn i motbakkene, stakk lørdagens vinner Eiking seg frem og sikret klatrepoengene på toppen av den første av tre stigninger i Narvik.

Ned fra toppen slapp fire mann fra i tet, men Eikings Wanty-lag kjørte hardt for å hente dem inn før de igjen for alvor begynte å klatre. Dermed sikret nordmannen seg klatretrøyen over den nest siste bakketoppen.

Askøyværingen kunne kjempet om sammenlagtseieren også, hadde det ikke vært for en glipp på første etappe. Han måtte derimot nøye seg med klatretrøye og én etappeseier.

Lutsenko tok sammenlagtseieren

Mens Eiking viste klatremusklene, var det flere av hans landsmenn som satset alt for å vinne søndagens etappe. Da det var fem sekunder igjen hadde Uno X-rytteren Markus Hoelgaard en liten luke ned til blant andre Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma), Barguil og Lutsenko.

Den luken holdt Markus Hoelgaard helt inn til mål, mens Grøndahl Jansen ble nummer to.

Sammenlagtseieren sto mellom Barguil, som tok ledelsen sammenlagt da Odd Christian Eiking vant lørdagens etappe, og Lutsenko. Sistnevnte sikret til slutt seieren med minst mulig margin.