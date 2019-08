Høiland-perle i Vikings målfest mot Strømsgodset

Viking-Strømsgodset 4–0

Viking slo Strømsgodset 4-0 søndag og tok et langt steg unna nedrykkstrøbbel. I Godset må ting skje hvis laget skal beholde plassen i Eliteserien.

Viking var flere klasser bedre enn Strømsgodset og kunne ha ledet både med tre og fire mål til pause.

I stedet måtte de nøye seg med 2-0 etter de første 45 minuttene. Etter pause kom det enda to til. Begge av det nydelige slaget.

Et innøvd hjørnespark ga scoring etter drøyt seks minutters spill. Ylldren Ibrahimaj slo ballen mot nærmeste stang, der høyreback Fredrik Torsteinbø møtte den med pannebrasken og nikket den i mål.

Zlatko Tripic var nær ved å øke til 2-0 fem minutter senere etter et flott langskudd med venstrefoten, men ballen gikk via aluminiumen og ned i bakken. Kristian Thorstvedt hadde også to gedigne muligheter til å legge på til 2-0, men lyktes ikke på noen av dem.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix.

Klippet ned

Men så skulle vertene endelig lykkes med å score sitt mål nummer to i det 38 minutt. Zlatko Tripic ble klippet ned av Godset-kaptein Jakob Glesnes innenfor 16-meteren, og straffesparket satte Tommy Høiland inn iskaldt midt i mål nærmest på Panenka-vis.

Torsteinbø kunne fort ha økt til 3-0, men også hans suser av et lagskudd endte i tverrliggeren.

Strømsgodsets eneste stusslige sjanse i 1. omgang kom rett før pause.

Bortelaget var ikke veldig mye bedre etter pause heller. Det har ikke gått veien for Strømsgodset denne sesongen, heller ikke etter at dansken Henrik Pedersen ble hentet inn som trener i juni. Det ble tre poeng sist da Vålerenga ble slått 3-2 etter to scoringer av Mohammed Keita og Lars Vilsvik, men det var langt unna i Stavanger.

Vond ble verre da Tommy Høiland lobbet inn det praktfulle 3-0-målet for Viking med 12 minutter igjen å spille. Det var Høilands åttende seriemål for året. Seks minutter senere tråklet Adrian Nilsen Pereira seg glimrende igjennom og avsluttet på mesterlig vis bak Godsets keeper Martin Hansen.

Viking tok sin første seier mot Strømsgodset siden 2013.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix.

Klatrer

Strømsgodset er ligaens dårligste bortelag. Hittil har de ikke vunnet en eneste én i 2019-sesongen. Det er blitt med tre uavgjort.

Viking er oppe på 7.-plass på tabellen etter to strake seirer mot bunnlag. Tommy Høiland ble matchvinner da 15.-plasserte Sarpsborg ble slått 3-2 sist onsdag. 25 poeng betyr at det er ett poeng opp til formsvake Vålerenga på 6.-plass.

Viking står med serien 5-2-2 i Jåttåvågen i årets serie. Topplagene Molde og Bodø/Glimt er de to eneste lagene som har reist fra Stavanger med tre poeng.