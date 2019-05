Knalltøff runde for Tromsø-lagene i J19-NM

Bossekop ankom Alfheim Stadion kun 35 minutter før kampstart. For TILs del, så stilte laget litt redusert og fire spillere sto over grunnet 2.-divisjonskamp allerede lørdag, i tillegg til at det var en del unge spillere med på laget.

Se TIL-Bossekop i reprise her

Det var ikke så mye som skilte lagene i førsteomgang, hvor Bossekop tok ledelsen ved Ingvild Toft etter åtte minutter. Den stillingen sto seg til pause.

I andreomgang scoret BUL to mål i løpet av de elleve første minuttene etter pause. På slutten av omgangen raknet det på for hjemmelaget, i en kamp som til slutt endte 0–7.

Fløya J19 møtte Trondheims-Ørn i samme turnering hjemme på Fløya Arena torsdag. Der endte det til slutt med et 0–4-tap for Fløya-talentene.

Dermed er begge Tromsø-lagene ute av årets J19-NM.

Se Fløya-Trondheims-Ørn i reprise her