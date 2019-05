Nest-Sotra fratas ett poeng: – En veldig streng straff

Norges Fotballforbund (NFF) skriver i en pressemelding at 1.-divisjonsklubbene Nest-Sotra og Strømmen er blitt trukket ett poeng hver «for ikke å ha nådd sine delmål i det finansielle oppfølgingssystemet».

Strømmen har påklaget avgjørelsen. Det kommer ikke Nest-Sotra til å gjøre, opplyser daglig leder Ole Kårtveit til BT.

Anker ikke

– Vi synes at det er en veldig streng straff, siden vi bare er bittelitt unna måltallet. Det er synd å miste poeng, men vi går videre og jobber på for å få en enda strammere kostnadskontroll, sier Kårtveit.

Handlingsplanen de jobber med startet i 2017 og gjelder frem til 2020.

– Vi har forbedret oss kraftig på det økonomiske, og er bare noen hundre tusen kroner unna måltallet som ble satt, forteller Nest-Sotra-lederen.

Nest-Sotra har åpnet sesongen med tre seirer, en uavgjort og fire tap i 1. divisjon. Det har resultert i ti poeng, men de står altså med ni som følge av straffen.

Rekordomsetning

NFF melder om rekordhøy omsetning i toppfotballen, med drøyt 1,9 milliarder for Eliteserien og 1. divisjon.

De fleste klubber driver godt, samtidig som det er enkeltklubber som sliter med å oppnå økonomisk bærekraft.

– Det underliggende bildet viser at noen klubber gjør det veldig bra, mens andre sliter noe med å oppnå økonomisk bærekraft. Klubber som drifter i ubalanse må justere kursen, sier seksjonsleder for klubbstøtte i NFF, Rune Nordhaug, i pressemeldingen.

Flere reaksjoner

Alle klubbene i Eliteserien er i såkalt gul eller grønn kategori.

– Jeg er glad for at det ikke er noen klubber i rød kategori i Eliteserien, men jeg er ikke fornøyd med at klubblisensnemnda må ilegge flere reaksjoner denne gangen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Totalt 79 klubber er vurdert og kategorisert av NFF. Det har gitt åtte nye reaksjoner og åtte nye pålegg av handlingsplaner, sier han.